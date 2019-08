VIDEO Primăria Sectorului 4 investește peste 66 de milioane de lei în reconstruirea a 6 grădinițe încadrate în clasa I de risc seismic

Primăria Sectorului 4 continuă investițiile în infrastructura educațională, în siguranța copiilor și a cadrelor didactice. Peste 66 de milioane de lei (aproape 14 milioane de euro), fonduri guvernamentale, obținute de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și cofinanțare de la bugetul local – vor fi investiți în reconstruirea a 6 grădinițe încadrate în clasa I de risc seismic, în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare.

“Toate aceste investiții, începute anul trecut prin consolidarea și modernizarea primelor grădinițe din cele 27 care funcționează în Sectorul 4, sunt făcute, în primul rând, pentru siguranța copiilor noștri, dar și a cadrelor didactice. Am decis ca, de la începutul acestui an școlar, niciun copil din Sectorul 4 să nu mai meargă la grădiniță în clădiri încadrate în clasa I de risc seismic. Nimic nu este mai important decât copiii noștri, decât siguranța lor, iar aceasta ține doar de responsabilitatea celor care trebuie să aibă grijă de ei. Rolul nostru este să stabilim proiecte cu beneficii pe termen lung pentru locuitorii Sectorului 4, iar dacă ne dorim performanță de la copiii noștri, trebuie să le asigurăm confortul și facilitățile necesare în grădiniță și în școală”, a spus Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4.

“Clădirile a 5 dintre aceste grădinițe vor fi demolate, în locul lor urmând să fie ridicate noi construcții. În cazul celei de-a șasea, vorbim despre reparații capitale- consolidare, reabilitare, termoizolare -, urmând a se construi și un nivel în plus, pentru ca numărul de grupe să poată fi extins. Pentru că astfel de lucrări nu se pot executa cu copiii în grădinițe, am decis ca, de la 1 septembrie, să relocăm, timp de un an, cele 44 de grupe de preșcolari din cele 6 grădinițe în spații special amenajate pentru ca celor mici să le poată fi asigurat accesul la educație, în cele mai bune condiții”, a explicat Ana Maria Mocăniță, directorul general al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4.

Astfel:

- Grădinița Școlii nr. 194, din Str. Alexandru Obregia, nr. 7, va fi mutată temporar în spații amenajate la aceeași adresă.

- Grădinița “101 Dalmațieni” (str. Aliorului nr. 5) va fi relocată în spațiile ultra-moderne din strada Poștalionului 97-101, care au găzduit, în anul școlar trecut, o altă grădiniță din Sectorul 4 relocată pentru consolidare - “Înșir’te mărgărite”. De altfel, tot în spațiile din Poștalionului 97-101 va fi mutată temporar și Grădinița Școlii „Avram Iancu”, din str. Stupilor, nr. 1.

În cazul acestor grădinițe, Primăria Sectorului 4 va asigura transportul gratuit al copiilor și al părinților ce-i însoțesc - dimineață, la prânz și seara, la orele programate de directorul grădiniței.

- Grădinița Școlii Nr. 96 (strada Rezonanței, nr. 2) va fi relocată în Centrele de Incluziune Socială (CIS) situate în șos. Berceni, nr. 12A.

- Grădinița Școlii Gimnaziale Nr. 308 (str. Izvorul Oltului, nr. 3) va fi mutată temporar în spații amenajate la Școala “Emil Racoviță”, din Strada Emil Racoviță, nr. 1, respectiv, la Școala nr. 165, pe Aleea Slătioara nr. 8.

- Grădinița nr. 30 va fi relocată în spații amenajate la Școala nr. 100, din Calea Văcărești, nr. 296.

Peste 200 de milioane de lei (aproximativ 45 de milioane de euro) au fost investiți începând din 2016 în reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ din Sectorul 4. Dacă în 2016 și 2017, investițiile totale au însumat aproape 9 milioane de lei (aprox 2 milioane de euro), în 2018 (când a început reabilitarea tuturor instituțiilor de învățământ din Sectorul 4, în care nu se mai investise de 28 de ani) și în 2019, investițiile au depășit 108 milioane de lei (peste 22,87 de milioane de euro).

Pentru anul 2020, sunt luate în calcul investiții de peste 82,5 milioane de lei (aprox. 17, 5 milioane de euro, necesari pentru a continua lucrările începute). Doar investițiile în reabilitarea, consolidarea și modernizarea grădinițelor depășesc 61,4 milioane de lei (peste 13 milioane de euro).