Primăria Timișoara. Adversar puternic pentru Robu: cel mai tânăr candidat, care promite că va fi un primar normal, pentru Timișoara

De 8 ani timișorenii cer același lucru: un primar tânăr și normal. Un primar care să combată corupția, nu să o extindă. Un primar care să lucreze transparent. Un primar care să pună lucrurile în mișcare, pentru a scoate orașul din stagnare.

Deputatul Marian Cucșa, secretarul general al Partidului Republican din România, este candidatul al cărui mesaj pare să se plieze cel mai bine pe ceea ce caută timișorenii. Este din orașul de pe Bega și vrea să își dedice energia locului care l-a crescut și l-a dezvoltat ca adult. Nu vine cu o rețetă nemțească și, spre deosebire de candidatul care propune așa ceva, stăpânește limba română.

În vârstă de 34 de ani, Marian Cucșa este cel mai tânăr candidat la Primăria Timișoara iar din poziția de deputat, în primul mandat, a dovedit că este unul dintre cei mai activi parlamentari la nivel național, având nenumărate inițiative importate care s-au transformat în legi. A adus plus-valoare în Parlamentul României și cu siguranță va folosi experiența acumulată, pentru dezvoltarea modernă a Timișoarei și va fi la fel de activ și la primărie.

Deputat Marian Cucșa, președintele Partidului

Republican din Timiș:

“Sunt tânăr și vreau să îmi dedic energia orașului care m-a crescut și m-a dezvoltat ca adult. Am demostrat că, prin implicare, seriozitate și dorința de a schimba lucrurile în bine, se poate! În calitate de deputat, am realizat în ultimii patru ani mai multe legi care vin în sprijinul românilor și aici aș enumera: legea privind zilele libere pentru părinți, legea impozit zero în horeca, legea privind protecția persoanelor cu handicap, legea privind produsele bio, legea privind susținerea cauzelor de judecată în civil, prin videoconferință, dar și legea ambroziei, o plantă care chiar în această lună face mult rău timișorenilor care suferă de alergii.

Pentru că Timișoara se află de ani buni în stagnare la multe capitole, mă simt obligat moral să folosesc experiența acumulată în Parlament, privind lupta pentru interesele cetățenilor, și să candidez pentru funcția de primar al Timișoarei.

Vin cu o echipă tânără, tocmai pentru că timișorenii s-au săturat de vechii politicieni. Îmi doresc ca Timișoara să fie un oraș care să ne ofere tot ceea ce avem nevoie pentru a rămâne acasă iar pentru asta orașul nostru are nevoie de un primar tânăr și normal”.

Republicanii din Timiș au pe listele de consilieri locali și județeni doar tineri care au reușit să demonstreze că sunt capabili în domeniile în care activează.