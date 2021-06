Primarul Andrei Carabelea şi secretarul de stat Vasile Panaite şi-au anunţat candidatura pentru preşedinţia organizaţiei PNL Piatra-Neamţ

Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Andrei Carabelea, şi secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Vasile Panaite, şi-au anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale a PNL.

Andrei Carabelea a declarat că din exterior se vede că PNL suferă, dar dincolo de "vuietul firesc", competiţia internă este doar un exerciţiu al democraţiei, potrivit agerpres.ro.

"Proiectul meu şi cauza noastră trebuie să fie un PNL puternic la Piatra-Neamţ, nu o organizaţie rănită de orgolii şi ambiţii personale. Piatra-Neamţ are nevoie în fruntea PNL de oameni care iubesc oraşul lor, de oameni care ţin la emblemă şi la valorile liberale şi care nu sunt gata oricând să le trădeze", a scris pe Facebook primarul Andrei Carabelea.

Acesta nu a precizat pe cine susţine la preşedinţia PNL.

În contrapartidă, secretarul de stat Vasile Panaite şi-a exprimat susţinerea pentru Florin Cîţu şi a precizat că acesta este liderul de care are nevoie PNL.

"Orice echipă are nevoie de un lider puternic, capabil să facă performanţă, să urce ştacheta tot mai sus. În ceea ce priveşte Partidul Naţional Liberal, consider că primul-ministru Florin Cîţu este în acest moment liderul de care are nevoie! De aceea am hotărât să fac parte din echipa politică a domnului Florin Cîţu şi să îl susţin pentru funcţia de preşedinte al PNL! Totodată, ca parte din această echipă voi candida pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Piatra-Neamţ. Am convingerea că alături de colegii din organizaţie voi face în primul rând politica cetăţeanului din Piatra-Neamţ", a scris Vasile Panaite pe pagina sa de Facebook.

Pentru conducerea filialei judeţene a PNL şi-a anunţat candidatura până acum doar prefectul George Lazăr.

Acesta a precizat că face parte din echipa lui Florin Cîţu, dar îl susţine pe Andrei Carabelea pentru şefia organizaţiei PNL Piatra-Neamţ.