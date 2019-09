Primarul Brașovului pus la zid de un fost consilier local: ‘Analfabetul poreclit edil nu este în stare să renoveze Primăria’

Fostul consilier local, Sorin Grigorescu, președinte al unei asociații civice s-a dezlănțuit pe Facebook și a dat cu primarul George Scripcaru de pereți. Revoltat peste măsură de inactivitatea primarului, Sorin Grigorescu a lăsat la o parte eleganța care îl caracterizează și l-a numit pe Scripcaru analfabet, inept și răcnitor-șef, potrivit brasovstiri.ro.

„Sunt foooarte curios ce suprataxa isi trage insasi primaria racnitorului urbei pt. ruina in care a ajuns cladirea fostului Bancorex – una dintre cele mai frumoase din zona centrala si care apartineeeee…taram,tam, tam…primariei lu’ El insusi, cel care racneste de vuieste valea, da’ nu lasa nici o dara in urma sa de ani de zile. Stau zdrentele pe cladirea primariei de ani de zile – cred ca mai bine de zece ani, si nu este capabil analfabetul poreclit edil s-o reabiliteze nici pe aia din proprietate, d’apai sa faca vreo spoiala a Centrului istoric. Astept cu interes anuntul ca s-a auto-supra-impozitat primaria lu’ racnitoru’, ca daca-i regula atunci se aplica tuturor, nu?

PS Ce nu s-a spus aici de Oradea e ca toate cladirile istorice reabilitate sunt iluminate artistic si creeaza o feerie la lasarea intunericului. Brasovul nu are nici macar o cladire cu un astfel de iluminat pt. ca are un inept in fruntea lui care n-are in cap decat panselute, asfalt si giratorii, in rest pustiu”, a scris Sorin Grigorescu pe Facebook.

Fratele primarului sfătuit să adopte „poziția testicolului”

În apărarea lui George Scripcaru a sărit fratele, Eugen, care a făcut greșeala să-i atragă atenția lui Sorin Grigorescu, că nu ar scrie prea corect. Greșeală de neiertat, pentru că juristul s-a dezlănțuit din nou:

„Eugen Scripcaru vedeti cum cititi, ca daca va scremeti sa descalciti slovele, da’ nu intelegeti ce cititi, apai tot aia-i. Iar eu vad cum scriu si scriu bine, doar ca cititi dvs. prost. Poate va luati de manuta cu alalalt, ca in doi, se stie, cazna-i mai usoara inclusiv la dat cu sapa, si poate pricepeti ceva din ce scriu. Desi nu-i obligatoriu, ca-i suficient sa rupeti hartia cand va infigeti proletar cu pixu-n ea. Ambii! Asa ca la ce naiba sa mai fie bun si cetitu’, nu-i asa?

PS Daca mai insistati in fudulie poate va fac un inventar complet al analfabetismului profitabil. Sa ne distram un pic, ce naiba!”, i-a răspuns Sorin Grigorescu lui Eugen Scripcaru.

În asentimentul lui Grigorescu a fost și Nicolae Campo, care opinează: „fratioru ar trebui sa adopte pozitia unui…testicol!!

Si el participă dar nu se bagă niciodată!!”.

Zeus a murit, iar din cenușa lui s-a ridicat …Tiriplici

Atacurile la adresa primarului George Scripcaru s-au înmulțit în ultima vreme. Imediat ce în presă au fost anunțate planurile americanilor de a investi masiv în Transilvania, cu condiția înlăturării unor primari pe care americanii îi numesc corupți, numele lui George Scripcaru fiind cap de afiș, camarila primarului a început să îl evite.

Supranumele atribuite lui George Scripcaru, „El însuși” sau „Zeus” au fost acum schimbate cu „Tiriplici”.

De altfel, Scripcaru simte că îi fuge terenul de sub picioare și își terorizează anturajul cu geloziile absurde, alimentate de frica de trădare. Cei din anturajul primarului se tem să dea mâna sau să vorbească cu cei care nu sunt în grațiile lui George Scripcaru de teamă că vor suferi „consecințe”.

Pentru Scripcaru, singurătatea și izolarea au început

Cei din jurul lui George Scricaru, chiar și cei care au primit câte un ciolan încărcat de ros, sub forma RATBV-ului, RIAL-ului etc., sunt conștienți de dezastrul care se apropie pentru cel supranumit cândva „Zeus”: un dezastru la alegerile locale, cauzat de mizeria și izolarea în care se afla acum Brașovul și mari necazuri în plan juridic, prin prisma dosarelor care îl privesc. Așa că, în secret, apropiații primarului își asigură pozițiile, pentru vremurile, nu prea îndepărtate, când îi vor putea spune Tiriplici în față în loc de Zeus.

Dar nu doar lumea politică din Brașov îl ocolește pe Scripcaru. Primarul este pus în posturi jenante și la adunările publice. La Întâlnirea Tinerilor Ortodocși, spre exemplu, care s-a desfășurat, deunăzi la Reduta, Scripcaru a apărut plin de aroganță și s-a ferit să dea mâna cu înalții prelați, așteptându-i probabil pe aceștia să vină la el să-l salute. Ba mai mult, îi chema în disperare lângă el, pe cunoscuții pe care îi vedea în preajma sfinților părinți. Iar replica nu a întârziat să vină: în momentul urcării pe scenă a primarului care a ținut să spună două vorbe în deschiderea evenimentului, fețele bisericești au coborât imediat de pe scenă, lăsându-l singur pe „scârbavnic”, semn că înalții prelați nu își asociază imaginea cu astfel de oameni încercați.