Primarul Capitalei, Gabriela Firea, despre prezidențiale: 'Eu l-aș învinge pe Klaus Iohannis, dacă aș fi candidatul...'

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni seara, la B1 TV, că nu se va retrage din cursa pentru prezidențiale, din cadrul PSD. Firea este de părere că doar ea poate să îl învingă pe Klaus Iohannis.

"Vreau un candidat care să lupte pentru câștigarea alegerilor. Eu l-aș învinge pe Klaus Iohannis, dacă aș fi candidatul PSD, ALDE și Pro România. Acum, sunt doar un candidat la candidatură.

Mâine avem ședința BPN și CEx. Am văzut că doi colegi au anunțat deja public că se retrag din această cursă internă. Am fost și eu sunată de presă să mă întrebe dacă îmi retrag candidatura. Le-am spus că merg să discut cu colegii mei din BPN și din CEx. (...) E o competiție internă, câștigă cine obține majoritatea sufragiilor și apoi trebuie acceptată decizia partidului. (...) Nu mă retrag până nu am o discuție cu toți colegii mei. Așa mi se pare normal. (...) Nu avem un regulament de anunțare a candidaturilor așa că două candidaturi au fost anunțate în fața presei, a doamnei premier și a mea. Nu cred că am greșit. Important este ce avem de făcut de acum înainte. Trebuie să vorbim cu colegii noștri și să le spunem cum vedem noi această candidatură la prezidențiale. PSD are nevoie de un candidat care să lupte pentru câștigarea alegerilor. Aud în spațiul public că PSD, după înfrângerea de la europarlamentare, trebuie să se mulțumească cu faptrul că intră în turul 2. Eu nu sunt de acord cu așa ceva", a spus primarul general al Capitalei.

Gabriela Firea a spus că, în ultimele sondaje, este pe primul loc la încredere, peste președintele Klaus Iohannis. "Doamna Dăncilă este în marja partidului, cam pe la 25 la sută. Mi s-a spus că a crescut cu șase procente în ultima perioadă, iar PSD a crscut cu trei procente", a mai spus vicepreședintele PSD.