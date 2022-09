Primarul din Bacău: 'În prima zi din noul an şcolar am să fiu înainte de toate părinte' / Apel către politicieni

Primarul din Bacău, Lucian Viziteu, face, duminică seară, un apel către politicieni să scoată politica din şcoli, iar prima zi a anului şcolar să fie despre elevi şi dascăli, nu despre etalarea unui discurs care să aducă capital politic.

”Să scoatem politica din şcoli! Mâine dimineaţă, în prima zi din noul an şcolar, am să fiu înainte de toate părinte. Îmi voi duce fetele la şcoală şi voi sta alături de ele în public. Aşa cum am făcut-o mereu, le voi ţine de mână şi vom asculta împreună mesajul de bun venit al dascălilor”, a scris, duminică seară, pe Facebook, primarul din Bacău.