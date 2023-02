Primarul Dominic Fritz acuză INS după ce Timișoara a pierdut locuitori: Rezultatele recensământului nu indică realitatea

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a declarat, marţi, că municipiul nu a pierdut drastic din populaţie, în condiţiile în care datele recensământului efectuat anul trecut indică un număr de 251.000 de locuitori faţă de 319.000 înregistraţi în 2011, iar bugetul oraşului nu va fi afectat în urma acestor rezultate, anunță Agerpres.

Fritz a făcut aceste afirmaţii după ce prefectul de Timiş, social-democratul Mihai Ritivoiu, a spus că Primăria Municipiului Timişoara (PMT) este responsabilă de "pierderea" a peste 68.000 de locuitori, din cauză că nu a angajat suficienţi recenzori.

Primarul a explicat că Timişoara nu a pierdut locuitori şi că municipiul nu va fi afectat financiar pe baza scăderii numărului populaţiei relevate de sondaj, întrucât banii vin din sumele defalcate din veniturile firmelor active.

"La finele anului trecut, în bazele de date ale Evidenţei Populaţiei din Timişoara, populaţia municipiului era de 309.000 de locuitori care au domiciliul sau reşedinţa în Timişoara. Poate că unii dintre ei, între timp, trăiesc altundeva. În acelaşi timp, ştim că sunt mulţi oameni care nu şi-au făcut reşedinţa sau domiciliul, dar care stau în Timişoara. Este evident că populaţia reală în Timişoara este cel puţin la fel de mare ca în urmă cu 10 ani. Acest lucru se vede din faptul că avem o presiune crescută pe infrastructura şcolară, avem în fiecare an aproape 1.000 de elevi în plus. Avem în fiecare an înmatriculări auto în plus, avem o presiune crescută pe spitale. Fiecare resimte presiunea din trafic, după Bucureşti avem cele mai mari investiţii imobiliare, cu creştere a apartamentelor în Timişoara. Pentru toţi cei care trăiesc în Timişoara este evident că populaţia noastră nu este în scădere", a argumentat primarul Dominic Fritz.

Edilul a anunţat că a luat act de faptul că rezultatul acestui "recensământ ratat" a dat o cifră de 251.000 de locuitori pentru Timişoara, dar nimeni nu poate spune cum a apărut această cifră. Fritz a cerut o transparentizare clară a datelor rezultate, cum s-a ajuns la numărul oamenilor care s-au auto-recenzat ori au fost recenzaţi direct de către recenzori.

"Eu cer transparentizarea datelor pentru încrederea oamenilor în acest proces de recensământ. Par să circule mai multe dezinformări; banii pe care noi îi primim din bugetul de stat sunt din impozite defalcate, din impozitul pe venit, adică 63% din câştigul unui timişorean într-o firmă cu sediul în Timişoara ne revine nouă, municipiului, pe baza contractelor de muncă. La fel, pentru elevi primim banii per capita, deci nu ne scad veniturile în urma acestui recensământ. (...). O consecinţă reală (a recensământului, n.r.) ar putea fi că există nişte praguri pentru alocare de personal, câţi oameni putem angaja în primărie şi câţi poliţişti locali. Dar aceste praguri sunt subiective şi pot fi oricând schimbate de Guvern. Pe hârtie, toate oraşele mari din România au pierdut populaţie, dar în realitate ştim că zonele metropolitane au crescut şi presiunea pe oraşe a crescut. Aştept ca împreună cu ceilalţi primari din Asociaţia Municipiilor din România să vedem ce ajustări trebuie să facem la aceste praguri. Dar pe partea de bani nu există acum o consecinţă imediată", a spus Fritz.

El a adăugat şi că numărul de parlamentari de Timiş în legislatura următoare ar putea fi afectat, în caz că nu va fi ajustată legislaţia cu privire şi la acest aspect.

Primarul Timişoarei a răspuns şi la o întrebare a presei referitoare la utilitatea acestor recensăminte, dacă rezultatele nu corespund realităţii.

"Ideea în spatele acestui recensământ era ca dincolo de ceea ce avem în baza noastră de date de domicilii şi reşedinţe să aflăm mai exact câţi dintre ei mai stau aici, câţi mai au domiciliul în alte judeţe, dar real stau în Timişoara. Vedem însă că datele acestui recensământ nu valorează absolut nimic şi nu suntem cu nimic mai deştepţi decât am fost înainte de acest recensământ şi nu avem o bază de date reale despre situaţia locuitorilor din Timişoara", a mai spus Dominic Fritz.