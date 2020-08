Primarul Dragoş Chitic, candidat al PMP pentru un nou mandat: 'Am redat Piatra-Neamţ pietrenilor'

Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Dragoş Chitic, candidat al PMP pentru un nou mandat, a declarat, vineri, că în ultimii patru ani a redat oraşul pietrenilor.

"În mandatul meu de primar, am redat Piatra-Neamţ pietrenilor şi când spun asta mă refer şi la faptul că am preluat în administrarea municipalităţii o serie de obiective importante pentru oraş: Ştrandul, Baia Comunală, Sala Polivalentă, Stadionul Ceahlăul, Pârtia de schi de pe Cozla", a declarat Dragoş Chitic, potrivit agerpres.ro.

Citește și: EXCLUSIV Radiografie la fața locului! Detaliul care le-ar fi putut scăpa anchetatorilor în cazul uciderii lui Emi Pian: ‘Erau mai mulți din clanul Rinu’ (surse)

Edilul a adăugat că preluarea unor obiective din administrarea unor societăţi private a însemnat o creştere a calităţii serviciilor oferite, la preţuri accesibile pentru pietreni, dar şi faptul că, practic, acestea "au fost redate pietrenilor".

Astfel, locuitorii municipiului Piatra-Neamţ au putut participa la manifestări sportive şi culturale de anvergură naţională şi internaţională, şi s-au putut relaxa în baze de agrement atractive.

"În anul 2018 am preluat în administrare proprie Ştrandul Municipal. Până atunci ştiţi cu toţii ce probleme existau şi care era gradul de insatisfacţie al pietrenilor. De la preluare, în fiecare an, am realizat, prin societăţile specializate ale Consiliului Local, lucrări de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi, aleilor pietonale, spaţiilor de parcare şi căilor de acces auto, precum şi a spaţiilor de joacă şi a mobilierului stradal. În plus, am realizat investiţii în modernizarea spaţiilor de cazare, a terenurilor sportive şi a zonei de plajă şi bazine. Reparaţiile, amenajările, dar şi pregătirea instalaţiilor şi echipamentelor aferente bazinelor cu apă au fost efectuate de personalul propriu al primăriei, ceea ce a permis realizarea de economii în exploatarea lor. Astfel, am reuşit să oferim pietrenilor tarife reduse, accesibile. Iar gradul de satisfacţie al acestora a crescut, reacţiile au fost pozitive, semn că ne-am atins scopul propus", a declarat Dragoş Chitic.

Primarul municipiului Piatra-Neamţ a subliniat că un alt exemplu de succes a fost preluarea în administrare directă a Băii Comunale.

Aici au fost realizate lucrări de modernizare, reparaţii şi igienizare şi a fost creat un compartiment specializat pentru administrare.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! Va rămâne în spatele gratiilor

"Şi ceea ce este de asemenea important de menţionat, tarifele, stabilite prin hotărâre de consiliu local, sunt unele accesibile. Un punct câştigat pentru pietreni, dar şi pentru turiştii care aleg să ne viziteze oraşul şi care au acces la piscină interioară, saună umedă, saună uscată şi baie turcească, precum şi la serviciile conexe (vestiare, duşuri, toalete), toate la preţuri accesibile şi la o calitate demnă de un oraş care reprezintă o destinaţie turistică", a mai spus Dragoş Chitic.

Edilul a apreciat şi activităţile desfăşurate în Sala Polivalentă şi pe Stadionul Ceahlăul, două baze sportive pe care au avut loc activităţi de profil.

"Şi aceste două obiective aflate în administrarea municipalităţii sunt foarte importante şi am dovedit că le înţelegem importanţa şi că ştim cum să le gestionăm astfel încât să fie locuri în care pietrenii, şi nu numai, să poată participa la manifestări sportive şi culturale de anvergură, de ţinută europeană. Mii de participanţi la evenimente sportive şi culturale au plecat cu o impresie bună de la Piatra-Neamţ şi au promis că vor reveni. Între timp, ne preocupăm să întreţinem şi să modernizăm aceste obiective, care sunt accesibile pietrenilor dornici de sport, de mişcare în aer liber sau în sală", a menţionat primarul municipiului Piatra-Neamţ.

Dragoş Chitic a explicat că şi pârtia de schi de pe Cozla a fost deschisă iubitorilor sporturilor albe în ciuda faptului că vremea nu a fost mereu prielnică în acest sens.

Dragoş Chitic încheie primul mandat de primar al municipiului Piatra-Neamţ şi este candidatul PMP pentru încă un mandat.