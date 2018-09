Primarul Firea, dezvăluiri explozive din şedinţa PSD: Carmen Dan 'se consultă cu domnul președinte Dragnea'

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sâmbătă, că nu știe dacă Liviu Dragnea se află în spatele acțiunilor legate atacul ministrului de Interne la adresa prefectului, dar a lăsat să se înțeleagă că nu e străin de asta, spunând că ministrul s-a cosultat în trecut de multe ori cu Dragnea.

"M-am referit că pentru ceea ce s-a întâmplat pe 10 august persoana care a coordonat interventia poarta o responsabilitate. S-a incercat sa se dea vina pe doamna prefect, pentru a lua vina de pe domnul presedinte si a arunca vina pe mine.

Pot sa fac afirmatia ca stiu din cele pe care le-am observat, din sedintele anterioare, ca doamna Dan se consulta pe anumite subiecte cu domnul presedinte si el este cel care a propus-o.

Acum este o alta problema. Doamna ministru nu a rapuns celor afirmate de mine. A venit cu niste mesaje de pe Whatsapp intre doamna prefect si oameni din MAI. Am intrebat-o daca ne spioneaza. Am spus ca nu este normal sa discutam in cel mai important for politic astfel de lucruri. In continuare, a proferat tot felul de lucruri neadevarate, a jignit-o pe doamna prefect, a continuat tot sirul de acuzaţii indirecte pe care le-a facut pana acum.

Am crezut ca domnul presedinte va intelege si o va retrage domnia sa, pentru ca domnia sa a propus-o, salvand prestigiul tarii si prestigiul institutiilor. Profesionistii din institutii nu trebuie sa sufere pentru ca sunt prost coordonati politic", a declarat Fira.

Gabriela Firea a mai afirmat că rămâne preşedinte PSD Ilfov şi PSD Bucureşti. "Am o responsabilitate. Nu este usor ca in orasul pe care il coordonezi sa se intample astfel de violente, lupte de strada", a mai precizat primarul general.

