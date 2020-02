Primarul Galaţiului vrea oi şi vaci la păşunat în centrul oraşului pentru întreţinerea spaţiilor verzi

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu (PSD), a găsit o metodă inedită pentru întreţinerea spaţiilor verzi din oraş: păşunatul urban. Astfel, primarul a scos la licitaţie punerea în aplicare a strategiei denumite "Actualizare Masterplan potenţial natural şi peisager din teritoriul municipiului Galaţi", realizat de SC Atelier Foaie Verde SRL.

În documentul invocat, aprobat de Consiliul Local încă din 2004, se regăsesc o mulţime de idei SF: viţă-de-vie şi apicultură pe acoperişul blocurilor, zarzavat pe scuaruri, livezi de cartier în locul parcărilor şi oi păscând de la intrarea în oraş dinspre Brăila, în transhumanţă pe lângă Auchan, Selgros şi Universitatea Danubius, până pe Faleza Dunării, cu stâna amplasată în dreptul ANL-urilor din Micro 39.

https://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010314/HCL%20100.pdf

Însă punctul cel mai tare a strategiei verzi a Galaţiului se referă la transformarea spaţiilor verzi în veritabile terenuri de golf. "Păşunatul este o metodă ecologică de întreţinere a spaţiilor verzi, atât din interiorul oraşului (parcuri, grădini), cât şi din zonele periferice. Oile permit păşunilor să arate ca terenurile de golf", explică autorii, care propun şi “organizarea şi gestionarea activităţii de păşunat pe spaţiile publice" precizând că "sunt de preferat rase autohtone şi rustice: Vaca Salers este recunoscută pentru rezistenţa la condiţiile climatice extreme şi Capra Carpatină - foarte rustică şi sociabilă".

Preşedintele PMP Galaţi, deputatul Cătălin Cristache, consideră că propunerea primarului Pucheanu este absolut aberantă şi că se toacă nejustificat fondurile publice. “Din păcate, gălăţenii au ajuns să se obişnuiască la auzul acestor prostii propuse de Ionuţ Pucheanu. Numai un om fără minte poate să-şi dorească punerea în aplicare a unor astfel de idei trăznite. În Galaţi, avem probleme mari cu infrastructura, suntem izolaţi de lume din cauza lipsei drumurilor, oraşul se depopulează de la an la an, iar primarului îi arde să pună zarzavaturi în scuarurile din centru. Dacă există un minimum de înţelepciune, alegerile locale din acest an vor produce o schimbare reală şi nu ne vom mai trezi vreodată că vreun edil ne va mai propune astfel de idioţenii”, a concluzionat Cristache (PMP).