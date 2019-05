Primarul General, Gabriela Firea: Investiții de peste 3 milioane de euro la Spitalul Dr. Carol Davila

Primarul General, Gabriela Firea, a inaugurat astazi, 14 mai, noua sectie de terapie acuta nefrologica de la Spitalul Clinic de Nefrologie, Dr. Carol Davila, unde a fost infiintat si dotat si un compartiment de endourologie cu bloc operator si laborator de litotritie.

Valoarea totala a lucrarilor si investitiilor realizate la aceasta unitate medicala se ridica la aproximativ 3,1 milioane de euro.

Primarul General, Gabriela Firea: "Investitiile masive pe care le-am facut in unitatile medicale administrate de noi isi dovedesc rezultatele: am reusit astazi sa avem la spitalul Dr. Carol Davila aparatura medicala de ultima generatie, in valoare de peste doua milioane de euro! Valoarea totala a investitiilor realizate in acest spital este de 3,1 milioane de euro, insemnand dotari si reabilitari. Astfel, ne putem mandri ca avem in 3 spitale administrate de Primaria Capitalei sectii de urologie moderne: la Burghele, Colentina si Carol Davila, mai ales ca numarul pacientilor urologici este in continua crestere.

Datorita investitiilor facute in acest spital numărul de pacienți tratați la chirurgie și nefrologie va ajunge la 1.100 pe lună, în condițiile în care în prezent este de 900 pe luna, iar pacientii cu litiaza renala au o sansa de a se vindeca fara interventie chirurgicala.

Vom continua si anul acesta investitiile in spitalele pe care le administram, astfel incat bucurestenii, si nu numai, sa beneficieze de cele mai bune servicii medicale, la standarde europene".

La randul sau, managerul Spitalului Clinic de Nefrologie, Dr. Carol Davila, dr. Victor Strambu, a multumit Primarului General pentru sprijinul neconditionat pe care l-a oferit pentru modernizarea spitalului pe care il conduce si a explicat : "Cu fondurile alocate de Primaria Capitalei, prin ASSMB, am reusit sa infiintam si sa dotam un compartiment de endourologie și litotriție si am relocat, modernizat și dotat secția de terapie acută nefrologică". De asemenea, printre cele mai importante achizitii realizate cu fondurile de la Primaria Capitalei. se numara si un scintigraf in valoare de 270.000 de euro, cel mai modern din Bucuresti! In 6 luni de la darea in folosința au fost investigați aici 165 de copii, toți trimiși de Spitalul Marie Curie, conform contractului pe care il avem cu aceasta unitate medicale".

Directorul Medical al ASSMB, dr. Turkes Ablachim: "În perioada 2012-2016, peste 20% din pacienții cu afecțiuni renale care ar fi trebuit tratați în Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila au fost direcționați către alte spitale cu profil urologic, în vederea definitivării tratamentului. Așa a apărut necesitatea dezvoltării Secției de Terapie Acută Nefrologică, activitatea în această secție bazându-se pe acuratețea, promptitudinea și complexitatea investigațiilor.

Transformarea Compartimentului de Terapie Acută Nefrologică, în Secție Clinică, era necesară pentru îngrijirea pacienților cu patologie nefrologică gravă, aflați în predializă, în stadiul de uremie avansată, cu complicații, sau în proces de inițiere a hemodializei, când este nevoie de o supraveghere strictă de 24 de ore, iar intervențiile de urgență sunt complexe. Mai mult decat atat, Centrul de hemodializa si-a marit capacitatea de la 9 la 11 aparate".

A fost înființat și dotat un Compartiment de Endourologie si Litotriție, parte a Secției de Chirurgie, inclusiv o sală de operație necesară intervențiilor endourologice, cu rezolvarea cazuisticii de profil în internări scurte, eventual spitalizare de zi. Litotriția ultrasonică este metoda modernă la limita între nefrologie și urologie, care permite rezolvarea fara chirurgie a numeroaselor cazuri de litiază renala.

· Înființarea acestui compartiment vine în sprijinul pacienților care suferă de afecțiuni renale, pentru a trata întreaga patologie a rinichiului și căilor urinare.

· Acest compartiment este parte a Secției de Chirurgie, care include și o sală de operație pentru intervenții endourologice. Număr de paturi: 9 paturi

Relocarea, modernizarea și dotarea secției de terapie acută nefrologică (TAN): A avut loc transformarea și extinderea Compartimentului de Terapie Acută Nefrologică în Secție de Terapie Acută Nefrologică, care a fost relocată, modernizată și dotată, astfel încât pacienții care suferă intervenții chirurgicale și au insuficienta renala severa pot efectua ședințele de dializă fără a fi transferati. Numarul de paturi: 14.