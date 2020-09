Primarul Kereskenyi Gabor, candidat UDMR: Satu Mare trăieşte cea mai intensă perioadă de dezvoltare

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, candidat al UDMR pentru un nou mandat, solicită votul sătmărenilor printr-o scrisoare deschisă, el arătând că municipiul trăieşte cea mai intensă perioadă de dezvoltare, notează Agerpres.

"Satu Mare trăieşte cea mai intensă perioadă de dezvoltare, multe probleme s-au rezolvat printr-o bună administrare a municipiului. Dezvoltarea nu presupune doar un bun management, este şi meritul dumneavoastră, al tuturor cetăţenilor. Cei care au avut încredere în mine în 2016 nu credeau că primăria va rezolva în patru ani toate problemele oraşului. Se aşteptau, însă, ca primăria să lucreze pentru oameni. Se aşteptau ca banii publici să fie bine gospodăriţi, nu risipiţi. Am pus oraşul în mişcare: investiţiile publice şi private au adus un suflu nou, Satu Mare capătă o nouă înfăţişare de la o zi la alta. Infrastructura rutieră, atragerea fondurilor europene, lansarea unor proiecte de anvergură, zonele verzi au fost priorităţile ultimilor patru 4 ani", se arată în scrisoarea deschisă.Potrivit sursei citate, în cei patru ani au fost reabilitate 149 de străzi, trotuare, parcuri şi spaţii publice şi au fost construite peste 3.500 de parcări noi."Am început proiectele mari care au stagnat de ani de zile: al treilea pod şi centura este în construcţie. Am obţinut finanţare pentru 22 de proiecte din fonduri europene, în valoare de 215 milioane de lei. Se lucrează în ritm susţinut la construcţia celui de-al treilea pod peste Someş şi la centura de ocolire a municipiului. N-am făcut toate lucrurile singur, ci împreună cu colegii, cu partenerii oraşului şi cu sătmărenii. Le mulţumesc tuturor pentru sprijin. Progresul oraşului necesită timp şi continuitate. Colaborarea cu Consiliul Judeţean a fost una bună şi trebuie să continuăm împreună", a mai transmis edilul.El precizează că echipa pe care o conduce are o viziune de dezvoltare bazată pe atragerea de investitori."Avem pentru oraşul nostru o viziune de dezvoltare care se bazează pe atragerea de investitori noi şi susţinerea firmelor locale, o infrastructură de bună calitate, îmbunătăţirea continuă a serviciilor publice, reabilitarea clădirilor de patrimoniu, extinderea zonelor verzi şi atragerea fondurilor europene. Se va menţine un ritm susţinut de dezvoltare. Dezvoltăm un oraş în care te simţi bine, în care merită să te întorci acasă. Construim un oraş sigur, prietenos şi colorat. În mandatul care se încheie am urmărit să respect principiul ca fiecare sătmărean, indiferent de etnia sau confesiunea sa, să se simtă bine în oraşul nostru. Aceasta va fi prioritatea noastră şi în viitor", se mai arată în scrisoarea deschisă adresată cetăţenilor de către primarul municipiului Satu Mare.