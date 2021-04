Primarul municipiului Aiud a transmis un mesaj generaţiilor viitoare: acesta se află sub un tei din curtea Spitalului Municipal

Primarul şi viceprimarul municipiului Aiud, Oana Badea şi Lorincz Helga, au plantat miercuri, de Ziua Mondială a Sănătăţii, un tei în curtea Spitalului Municipal, la rădăcinile căruia au pus o sticlă cu un mesaj către generaţiile viitoare, ce include mulţumiri adresate tuturor cadrelor medicale implicate în lupta împotriva COVID-19.

"Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, am plantat un tei în curtea Spitalului Municipal Aiud, iar la rădăcinile acestuia am lăsat spre păstrare un mesaj de mulţumire, cu gândul că toţi cei ce ne urmează trebuie să-şi amintească şi să preţuiască strădania cadrelor medicale din această perioadă plină de necunoscut şi încercări", au transmis, miercuri, pe pagina oficială de Facebook, cei de la Primăria municipiului Aiud, scrie Agerpres.ro.

Oana Badea şi Lorincz Helga au pus la rădăcina teiului plantat o sticlă, în interiorul căruia au introdus o foaie cu un mesaj pentru generaţiile viitoare.

"Acest mesaj are menirea de a vă aminti de eforturile susţinute şi devotamentul cadrelor medicale în lupta cu pandemia care a lovit lumea în 2020. (...). Primul caz de Coronavirus a apărut la Aiud în data de 6 aprilie 2020. Până la finalul anului, sute de aiudeni au trecut prin boală. Părinţi, prieteni sau vecini chiar au fost doborâţi de aceasta. (...). Primele vaccinuri au sosit la Aiud în ianuarie 2021. Astăzi, 7 aprilie 2021, de Ziua Mondială a Sănătăţii, câteva mii de aiudeni au fost deja imunizaţi împotriva SARS-CoV-2. Ca simbol al speranţei pentru vremurile mai bune, am plantat un tei în curtea Spitalului Municipal Aiud, iar la rădăcinile acestuia am lăsat spre păstrare acest mesaj de mulţumire, cu gândul reamintirii generaţiilor viitoare de strădania cadrelor medicale:", se arată în documentul semnat de cele două reprezentante ale conducerii Primăriei.

Tot de Ziua Mondială a Sănătăţii, angajaţi ai Jandarmeriei Alba s-au prezentat la Centrul de Transfuzii Judeţean Alba şi au donat sânge.

"De-a lungul anilor, Jandarmeria Alba s-a implicat în multe proiecte umanitare care, printre altele, au vizat inclusiv donarea de sânge. Mulţi dintre angajaţi donează sânge periodic şi, mai mult, au sprijinit de fiecare dată Centrul de Transfuzii Judeţean Alba atunci când acesta s-a confruntat cu un deficit la unele grupe rare de sânge", se menţionează într-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

Şi reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba au transmis, pe pagina de Facebook, că sunt alături de cadrele medicale din prima linie, în faţa cărora îşi dau jos "pălăria".

"A trecut mai bine de un an de pandemie, timp în care mii de medici şi asistenţi au fost alături neîncetat de cei care au avut nevoie de ei", au arătat cei de la ISU Alba.