Primarul Nicolae Robu a luat parcarea Poliţiei Locale şi a 'dăruit-o' copiilor ca teren de joacă

Primarul Nicolae Robu a interzis Poliţiei Locale Timişoara (PLT), miercuri, să-şi mai parcheze maşinile pe terenul municipalităţii unde funcţionează o bază sportivă pe care se antrenează circa o sută de copii, chiar dacă respectiva bază a fost construită fără autorizaţie la vremea respectivă, potrivit agerpres.ro.

Terenul trebuia trecut în precedenta şedinţă de Consiliu Local în folosinţa Poliţiei Locale, care voia să construiască acolo o parcare pentru maşinile instituţiei, aceasta argumentând că se teme ca GPS-utile montate pe maşini să nu fie furate de hoţi, dacă sunt parcate pe străzi colaterale. PLT informase Consiliul Local Timişoara că terenul respectiv este nefolosit.

Întrucât părinţii copiilor care se antrenează la baza sportivă în discuţie le-au cerut aleşilor locali ca terenul să rămână cu aceeaşi destinaţie sportivă, primarul Nicolae Robu a verificat personal situaţia din teren şi a constatat că acolo se fac antrenamente de fotbal şi de aceea a decis ca terenul să rămână bază sportivă.

"M-aţi mandatat să mă informez personal cum stau lucrurile cu baza sportivă construită fără autorizaţie şi am constatat că este folosită chiar foarte bine. În concluzie, nu e bine să îi schimbăm destinaţia, ci să o păstrăm ca bază sportivă, mai ales că am un plan să mai adăugăm ceva la ceea ce este deja făcut. Suntem deficitari la bazele sportive şi acolo unde ele sunt folosite, chiar dacă au fost construite ilegal pe domeniul public, am greşi dacă am păstra hotărârea de consiliu anterioară (de cedare a terenului către PLT, n.r.). Propun anularea efectelor hotărârii anterioare pentru ca acolo să rămână bază sportivă", a afirmat Nicolae Robu în şedinţa de Consiliu Local de miercuri după-amiaza.

În acelaşi context, primarul Nicolae Robu i-a răspuns reprezentantului PLT, prezent la şedinţă, că "atunci când eu iau o hotărâre, nu mă mai întoarceţi. Să nu mai prind maşinile Poliţiei Locale pe acel teren".

Nicolae Robu le-a cerut celor din primărie să identifice alte terenuri care să poată fi atribuite PLT, cât mai aproape de sediul acesteia, pentru a-şi realiza proiectul cu finanţare europeană, respectiv construirea unei parcări şi a unui centru multifuncţional.