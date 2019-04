Primarul PNL din Spermezeu atacă UE și îi cere lui Rareș Bogdan să ia atitudine la Bruxelles

Primarul comunei Spermezeu (Bistrița-Năsăud), liberalul Sorin Hognogi, a declarat sâmbătă, la o întâlnire a lui Rareș Bogdan cu românii din Madrid, că îi cere capului de listă PNL la europarlamentare să-i întrebe pe cei din PE de ce românii sunt „marginalizați”.

„Trebuie sa tratam cu maxima seriozitate aceste alegeri, sa le aratam romanilor ca ne pasa, sa ne prezentam la vot ca in 2014. Am o rugaminte fata de Rares Bogdan care va ajunge in Parlamentul European, sa intrebe de ce romanii nu pot avea aceleasi drepturi pe care le au musulmanii cand vin in Europa, pentru ca pe noi mereu ne-au marginalizat”, a spus edilul PNL din Spermezeu, Sorin Hognogi.

La întâlnirea cu diaspora din Spania au participat din partea PNL Rareș Bogdan, secretarul general Robert Sighiartău și senatorul Viorel Badea.