Primarul PSD care a SEMNAT inițiativa 'Fără Penali': Am vrut foarte tare să dau un exemplu și să scap partidul meu de o etichetă total greșită

Constantin Ana, primarul PSD din Pucioasa, județul Dâmbovița, care a semnat inițiativa Fără Penali în funcții publice susține că a făcut acest gest pentru un exemplu și pentru a împăca societatea, la nivel local.

„Eu știu un singur lucru: eu când am candidat la funcția de primar, mi-am depus un dosar ce a cuprins printre multe documente un cazier judiciar. Din punctul meu de vedere, oricine își asumă o candidatură e clar că trebuie să ne prezinte și cazierul, ce trebuie să fie, bineînțeles, imaculat. Că astăzi sunt în funcții persoane ce au probleme penale e o problemă care mă depășește și sper să fie o problemă care să dispară în următorii ani din țara noastră. (..)Nu vreau să mai trăim așa ceva, cel puțin mie, ca pesedist, nu mi se pare normal ca întreaga activitate a partidului și toate lucrurile bune pe care noi le facem să fie umbrite de astfel de discuții. Eu vreau să mă concentrez pe partea mea de administrație, pe problemele cetățenilor și chiar vreau să nu mai am niciun semn de umbră a activității noastre”, spus primarul la Digi24.

„Pe mine, de ceva vreme, mă macină un lucru: sunt primar de doi ani de zile și nu sunt primar doar al pesediștilor și sunt convins că am ieșit cu votul multor susținători ai altor partide, pentru că am obținut foarte bun, aproape 61 la sută. Fiind primar peste o comunitate, te gândești să oprești o dezbinare, care a devenit din ce în ce mai evidentă și din ce în ce mai nocivă. Am trăit câteva luni de zile foarte confuze, fiind înjurați, fiind etichetați în toate felurile și am încercat să găsesc o soluție. Iar ceea ce am făcut eu ieri am crezut că este un pas spre o împăcare a societății, cel puțin la nivel local. E un gest pe care mi l-am asumat, am vrut foarte tare să dau un exemplu și am vrut foarte tare să scap partidul meu și o parte din colegii mei, pentru că am foarte mulți colegi buni, de o etichetă total greșită. Dar se pare că gestul meu nu a fost corect înțeles.Ajunsesem să fim huliți pe stradă, să fim o paria a societății. Să știți că nu mi-a fost ușor să fac gestul de ieri. Dar nici n-am stat foarte mult să mă gândesc, am zis băi, trebuie să fac ceva. Consecințele vom vedea dacă vor fi. Până una-alta, singurul lucru care mă uimește este că nu mă așteptam să ia gestul meu asemenea amploare și să fie atât de comentat la nivel național”, a declarat Constantin Ana.

Gestul lui a fost criticat de președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu.

„Nu era un comunicat la care să nu mă aștept, mai ales după ce am văzut reacțiile liderilor centrali. Sunt un pic mâhnit, dar, mă rog, asta este viața. Eu prin gestul meu am vrut să fac un bine partidului. (..) E mai mult decât un gest simbolic. A fost o apropiere față de o idee, o idee de normalitate, de corectitudine, de curățenie. A fost o apropiere față de tot ceea ce înseamnă România pe care ne-o dorim cu toții - nouă, modernă, curată, să spun pe românește. Că suntem într-o situație astăzi - care mi se pare și mie că această mișcare toată are o destinație clară, ce nu este normal, până la capăt -, dar ideea în sine este o idee bună. Faptul că m-am raliat unei mișcări ce poate afecta liderii noștri, într-adevăr, îmi creează o oarecare problemă, dar până una-alta, eu răspund doar în fața cetățenilor”, a precizat primarul.