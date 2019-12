Primarul Sectorului 1 se va întâlni cu Mircea Lucescu pentru a-l convinge să accepte funcția de manager general la Rapid

Dan Tudorache, primarul Sectorului 1 și una dintre persoanele implicate în conducerea echipei Rapid București, a anunțat că va avea o întâlnire cu Mircea Lucescu, luni sau marți, pentru a-l convinge să accepte funcția de manager general la clubul giuleștean, care evoluează în Liga 2, potrivit news.ro.

Tudorache spune că Mircea Lucescu se va ocupa de strategia de transferuri, va asista la antrenamentele antrenorului Daniel Pancu, iar "promovarea este obținută" odată cu sosirea reputatului tehnician.

"Astăzi (n.r. - luni) după-amiază ar trebui să mă întâlnesc, cel târziu mâine, și să batem în cuie faptul că își dă acceptul. Cred că asta ar trebui să facă Mircea Lucescu, să fie manager general. Lucescu se va ocupa de tot ceea ce înseamnă partea sportivă și transferuri. Echipa Rapid are deja antrenor, dar are nevoie și de un , și eu cred că Mircea Lucescu se poate încadra foarte bine. E un proiect de suflet și, odată cu venirea lui, promovarea e obținută. Se va implica din această pauză competițională și bănuiesc că știe ce sfaturi să dea. Din ce mi-a spus Mircea Lucescu, vorbește zilnic cu Pancu. Am înțeles că va merge și la un antrenament al echipei", a declarat Tudorache, luni, la Pro X.

Mircea Lucescu (74 de ani) este liber de contract din februarie 2019, după ce a părăsit echipa naţională a Turciei. Antrenorul a pregătit-o pe Rapid în două mandate, la sfârşitul anilor '90, câştigând titlul în sezonul 1998/1999. Tehnicianul a fost văzut în mai multe rânduri asistând la meciurile echipei giuleştene disputate pe Stadionul Regie, în actuala stagiune.

În acest sezon, Rapid speră să obţină promovarea în Liga 1. După 19 meciuri disputate, giuleștenii se află pe locul 3, care duce la baraj, cu 32 de puncte.