Primarul Sectorului 6 anunță că șoferii mașinilor parcate neregulamentar vor găsi lipite pe parbrize stickere cu amenzi

Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că șoferii mașinilor parcate neregulamentar vor găsi lipite pe parbrize stickere de atenționare sau de înștiințare că au fost amendați, transmite primarul Ciprian Ciucu.

„Până voi reuși, dacă voi reuși, să conving Parlamentul să dea o lege sau Guvernul să dea o OUG prin care Politia Locală să poată impună legea în domeniul circulației rutiere, am inițiat o mai strânsă colaborare cu Brigada Rutieră și cu Poliția Sectorului 6. Așa că, începând din seara aceasta (joi seara- n.r.) Poliția Locală Sector 6, alături de colegii de la Brigada Rutieră, demarează o amplă acțiune în Sectorul 6, pentru asigurarea siguranței pietonilor și fluenței traficului rutier. Astfel că șoferii mașinilor staționate neregulamentar, pe trecerile de pietoni, stații STB, scuaruri, spații verzi sau aflate pe locurile de parcare pentru persoanele cu handicap, vor fi notificați să le mute. Altfel, vor fi ridicate”, anunță Ciprian Ciucu.

El precizează că polițiștii se vor concentra pe dubele parcate pe domeniul public

„Am dat o hotărâre de CL în acest sens, nu mai putem tolera camioane și dube pe domeniul public, acestea trebuind să fie parcate în garaje dedicate. Somația va fi făcută printr-un sticker de atenționare, aplicat pe parbriz. Neplăcut, dar na, nici camionetele lăsate la întâmplare prin Sector nu sunt plăcute. Consiliul Local a adoptat în ședința din 24 februarie o prevedere prin care autovehiculele cu dimensiuni mai mari de 2,30 metri lățime și 5,15 metri lungime nu mai pot fi parcate în parcările publice sau de reședință. De asemenea, cei care vor mai parca pe spațiul verde (sau ceea ce a fost odată spațiul verde și acum este distrus – noi îl vom reface major in acest an) vor fi înștiințați că au primit amenzi tot prin stickere, aplicate pe parbriz. Neplăcut, dar na, orice învăț are și dezvăț. Au fost multe zone verzi de care ne-am îngrijit anul trecut și care au fost distruse de șoferi”, adaugă Ciucu.

El afirmă că Primăria va face și locuri de parcare.

„Avem mai multe proiecte de parcări în execuție: supraterane, pe locul fostelor garaje, pe străzi cu sensuri unice pe care le reabilităm, pe anumite spații pe care nefuncționale si pe care le convertim în locuri de parcare (ex. Chilia Veche, Piața Giulești 2). Anul trecut am făcut cca. 2000 de locuri noi de parcare, pentru anul în curs estimez vă vom face cca. 8000. Da nu doar de locuri de parcare avem nevoie, ci și de disciplină și civilizație”, conchide Ciucu.