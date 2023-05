Primarul Vitali Klitschko anunță numărul victimelor după ce rușii s-au dezlănțuit în Kiev / Autorităţile le cer localnicilor să stea în adăposturi - VIDEO

Iniţial, el a scris pe Telegram că trei persoane au fost rănite în Solomianskyi şi una în Sviatoshynskyi.

Ulterior, primarul a precizat că în Sviatoshynskyi au fost spitalizate două persoane.

Administraţia Militară a Kievului a anunţat că apărarea aeriană “a avut de lucru” în ultimele ore. Potrivit The Kyiv Independent, resturi de dronă ar fi lovit o maşină parcată şi un bloc.

Autorităţile le cer localnicilor să stea în adăposturi.

#Drone shot down in #Kyiv amid early morning attack by Russians ???????? pic.twitter.com/cSXFdMlkgF