'Primăvara culturală' va avea loc în perioada 14 martie - 23 aprilie, la Sfântu Gheorghe

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Centrul European de Studii Covasna-Harghita şi Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" organizează, în perioada 14 martie - 23 aprilie, ediţia 31 a "Primăverii culturale la Sfântu Gheorghe", manifestare ce va cuprinde o serie de dezbateri, conferinţe, simpozioane, prezentări de carte şi întâlniri duhovniceşti.

"Primăvara culturală" va începe marţi, cu dezbaterea "Priorităţi ale asociaţiilor şi fundaţiilor membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş" şi va fi urmată vineri, 24 martie de simpozionul "Basarabia. Istorie şi contemporaneitate".

"Primăvara culturală la Sfântu Gheorghe este unul dintre proiectele care au început imediat după înfiriparea societăţii civile româneşti, respectiv 1992, când a avut loc înfiinţarea Ligii cultural creştine "Andrei Şaguna". De atunci, în fiecare an, din luna martie şi până la Sfântul Gheorghe, în luna aprilie, am organizat o serie de manifestări culturale, principala activitate fiind dedicată Basarabiei. Astfel, în decursul anilor, la Sfântu Gheorghe au fost toţi marii fruntaşi ai Basarabiei, de la Grigore Vieru, Ion Ungureanu, Nina Josu, Nicolae Dabija şi toţi ceilalţi şi am ţinut permanent deschise flacăra şi drumul comunicării. După aceea am avut o serie de conferinţe cu tematică teologică, fiindcă ne-am aflat în Postul Paştelui, şi aici am avut în decursul anilor pe părintele Pârâianu, pe părintele Ioan de la Mănăstirea Recea, pe părintele Galeriu, pe oameni deosebiţi care ne-au onorat cu prezenţa lor. Din anul 2003 încheiem manifestările cu acordarea titlului "Cetăţean de onoare al comunităţii româneşti", pentru că în 2003 am avut prima mare încercare din partea Primăriei, care a refuzat acordarea titlului "Pro Urbe" onorabilului nostru concetăţean Emil Tănăsoiu. Şi, iată, anul acesta sunt 20 de ani de când acordăm acest titlu", a declarat pentru Agerpres, dr. Ioan Lăcătuşu, unul dintre iniţiatorii manifestării.

Marţi, 28 martie vor avea loc simpozionul cu tema: "Biblioteca virtuală a Centrului European de Studii Covasna-Harghita - de la proiect la realizare performantă" şi lansarea volumului aniversar "Ştefadina - un sfert de secol, în slujba documentelor de arhivă".

În programul "Primăverii culturale" mai este cuprinsă întâlnirea duhovnicească cu tema "Pregătirea creştinului pentru Săptămâna Mare şi Sfintele Paşti", care va avea loc pe 6 aprilie la Biserica Sfântu Gheorghe din Deal.

Conform tradiţiei, manifestările se vor încheia cu decernarea titlului de "Cetăţean de onoare al comunităţii româneşti" în cadrul unei ceremonii care va avea loc luni 23 aprilie, la Muzeul Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe. Laureaţii din acest an sunt prof. Rodica Pârvan, ing. Marius Dănilă, Constantin Buftea, Ioan Badiu şi Silvia Niţu.