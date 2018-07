Primele critici pentru Kolinda Grabar-Kitarovic: Discursul său a fost unul populist

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă prezintă modul în care presa internațională a interpretat aparițiile publice ale președintei Croației Kolinda Grabar-Kitarovic, transformată în cel mai popular fan al echipei naționale la Cupa Mondială.

Digisport:

Deşi nu a cucerit Mondialul, Croaţia va rămâne în istoria competiţiei pentru parcursul fantastic. Cum probabil mulţi ani de acum înainte mulţi îşi vor aminti de carismatica preşedintă Kolinda Grabar-Kitarovic. (...)

Adevarul:

Ziarul Financiar:

Avem, pe primele cinci luni, la venituri, 6 miliarde de lei (1,3 miliarde de euro) „sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“. Acestea nu pot fi însă decât fondurile structurale şi, eventual, cele de dezvoltare rurală, pentru că doar ele pot fi „prefinanţate“ şi doar pentru ele banii se cheltuiesc înainte şi apoi sumele sunt decontate de Comisia Europeană. O altă statistică a Ministerului Finanţelor referitoare la absorbţia fondurilor UE relevă însă că, în primele şase luni din an, în România au intrat fonduri structurale europene de doar 188 de milioane de euro şi sume pentru dezvoltare rurală de 544 mil. euro, în total, prin urmare, 732 mil. euro, adică 3,3 mld. lei. Să presupunem că toţi aceşti bani ar fi intrat în buget, deşi este puţin probabil. Cum de execuţia bugetară indică atunci venituri din fondurile UE de 6 miliarde de lei (1,3 miliarde de euro), de vreme toţi banii înseamnă ceva peste 3 miliarde de lei? Printr-un artificiu: de vreo doi ani, subvenţiile pentru fermieri sunt trecute la rubrica venituri la buget. De la începutul anului şi până în prezent, UE a acordat României subvenţii agricole de 1,6 miliarde de euro. Sunt bani care intră în România, este adevărat. Dar nu sunt banii bugetului, ei tranzitează doar bugetul. Dar acestea nu sunt venituri reale ale statului. Consecinţa? Veniturile, la cinci luni cresc, artificial, în raportările Ministerului Finanţelor cu 12,7% (12,5 miliarde de lei). Săptămâna trecută, ANAF a raportat că încasările instituţiei înseamnă un plus de 13 miliarde de lei (plus 13%) în S1, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Vom vedea datele Finanţelor pentru semestrul I în câteva zile. Însă, dacă am elimina din veniturile statului – cum ar fi normal – veniturile consemnate în dreptul plăţilor directe în agricultură, creşterea veniturilor statului, an/an, nu ar mai fi deloc de 12-13%, ci de doar 6-7%. Abia aici s-ar vedea diferenţa majoră dintre venituri şi cheltuieli: creşteri de venituri de 6-7% şi creşteri de cheltuieli de 18,4%. De altfel, această realitate este sugerată de faptul că, deşi este raportată o creştere de venituri de 12,7%, la cinci luni, creşterea veniturilor fiscale a fost doar de 0,5%. Consumul creşte cu 6-7%, dar încasările din TVA cu doar 4%. De ce? (Mai multe detalii AICI