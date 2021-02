Primele explicații DSP după ce un gorjean a primit vaccinul greșit la rapel

Directorul DSP Gorj, Narcis Stoian, a declarat marți la Antena 3 că gorjeanul care a mers să-și facă rapelul cu vaccinul Pfizer și a fost vaccinat cu prima doză de la Moderna se simte bine.

„La ora 11.00 s-a prezentat la vaccinare. A intrat in cabinetul unde se facea prima doza de Moderna. Asistenta l-a intrebat daca e la prima doza, a zis da. Incurcatura a fost ca dansul a intrat in cabinetul Moderna. Este sub observatie, e bine, nu are niciun fel de problema, este momentan acasa, sotia dansului e cadru medical”, a declarat seful DSP Gorj.