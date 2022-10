Primele fragmente din viitoarea carte a lui Bob Dylan, dezvăluite de The New York Times

The New York Times a dezvăluit, joi, primele fragmente din viitoarea carte a laureatului Nobel pentru Literatură pe 2016 Bob Dylan, „The Philosophy of Modern Song”, relatează news.ro

Această carte, a cărei apariţie a fost anunţată pe 8 martie, va fi lansată în Statele Unite pe 8 noiembrie la editura Simon şi Schuster, apoi în Franţa la Fayard.

„Filosofia cântecului modern” va fi prima sa carte de la „Cronicile, volumul 1”, publicată în 2004.

Fragmentele publicate de The New York Times dezvăluie reflecţiile poetului şi muzicianului în vârstă de 81 de ani despre melodiile legendare ale lui Frank Sinatra („Strangers in the Night”) sau The Who („My Generation").

De exemplu, despre Sinatra (1915-1998), una dintre marile figuri ale muzicii din Statele Unite, Dylan aduce un omagiu „respiraţiei sale vitale, ceva care curge în vene, (...) care este esenţial pentru a rămâne în viaţă şi a păcăli moartea".

Dylan a început să-şi scrie cartea în 2010, iar aceasta cuprinde, potrivit editorului său, peste 60 de texte, tot despre artişti precum Hank Williams şi Nina Simone şi despre arta de a scrie texte şi melodii.

„Publicarea lucrării strălucitoare şi caleidoscopice a lui Bob Dylan va fi un tribut global adus cântecului unuia dintre cei mai mari artişti ai timpului nostru”, a declarat şeful editurii Simon and Schuster, Jonathan Karp, într-o declaraţie din martie.

Bob Dylan, care a apărut pe scena din New York la începutul anilor 1960, a vândut de atunci mai mult de 125 de milioane de albume în întreaga lume - şi, la 81 de ani, îşi continuă concertele cu un turneu care va continua până în 2024.

El a lansat cel de-al 39-lea album de studio, aclamat de critici, „Rough and Rowdy Ways”, în 2020.

Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan, a primit Premiul Nobel pentru Literatură în 2016 „pentru că a creat noi moduri de exprimare poetică în cadrul marii tradiţii a muzicii americane”.