Primele imagini ale restaurării sarcofagului aurit al lui Tutankhamon, date publicității în Egipt (FOTO)

Primele imagini ale restaurării sarcofagului regelui Tutankhamon au fost date publicității de autoritățile de la Cairo, anunță Associated Press preluat de mediafax.

Sarcofagul tapetat cu foițe de aur apare în imagini închis într-un cort de protecție transparent.

Operațiunile de protejare și conservare au loc la centrul de conservare de la Marele Muzeul Egiptean din Giza, în apropiere de Cairo.

Ministrul antichităților, Khaled el-Anany a anunțat duminică faptul că lucrările efectuate doar la exteriorul sarcofagului vor dura cel puțin opt luni. Un motiv al restaurării elaborate este acela că este pentru prima dată când celebrul sarcofag ajunge în fața specialiștilor. Artefactul realizat din material lemnos este împodobit cu aur nu a mai fost restaurat din 1922, anul în care a fost descoperit de arheologul britanic Howard Carter. De atunci, sarcofagul a rămas în mormântul de acum 3.000 de ani, abia în luna iulie fiind mutat în noul Mare Muzeu Egiptean, lângă piramidele din Ghiza.

Restaurarea are loc cu ocazia pregătirilor pentru deschiderea unui nou muzeu național în Egipt.

Tutankhamon a trăit între 1341 și 1323 Î.E.N și a urcat pe tron la 9 ani. Era fiul faraonului Amenhotep IV, cunoscut și drept Akhenaton și al reginei Kiya, din dinastia a 18-a. A murit la 19 ani.

PM Mostafa Madbouli inspected the outer golden-plated coffin of ancient Egypt's young king #Tutankhamen, which was transferred from Luxor's Valley of Kings to the Grand Egyptian Museum (GEM) in #Giza.



