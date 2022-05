Primele imagini cu evacuările din Azovstal (Video)

Au apărut primele imagini video cu operațiunea de salvare a civililor care se adăpostiseră în subsolurile uzinei Azovstal, ale cărei clădiri sunt distruse aproape în totalitate.

Videoclipul îi arată pe militarii ucraineni cum își intind mâinile către oamenii care se chinuiau să iasă din fabrica distrusă, cățărându-se pe bucăți de moloz, peste care soldații puseseră o scară.

The first footage from today's rescue operation in #Mariupol has appeared. The video shows the #Ukrainian military helping people to get out of the destroyed factory. International organizations such as Red Cross and United Nations also participated in the rescue operation. pic.twitter.com/E23468kNGv