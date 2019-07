Primele IMAGINI cu monstrul din Caracal și Alexandra în mașină - Procurorii au reconstituit ce s-a întâmplat în automobilul Renault

Simona Gheorghe, jurnalist România Tv, publică luni, pe Facebook, primele imagini cu mașina lui Gheorghe Dincă, imediat după ce Alexandra s-a urcat în ea.

„Imaginile din dosarul anchetatorilor cu masina criminalului imediat dupa ce Alexandra s-a urcat in ea. Pleaca cu fata si dupa 9 minute se intoarce cu ea in Caracal. Procurorii au reconstituit, din declarațiile răpitorului și din probele fizice, ce s-a întâmplat în automobilul Renault, pe drumul dintre casa Alexandrei și cea a lui Dincă. ”Vreau să merg la liceu, vă rog”, povestește criminalul că i-a spus fata de 15 ani. El a pornit mașina și, în scurt timp, a început s-o tragă de limbă. A urmat un dialog neclar, în care bărbatul a întrebat-o despre viața ei sexuală. Fata a evitat discuția, din relatarea lui Dincă. Se afla pe locul din față, în dreapta șoferului de 66 de ani. Apoi, el i-a propus să facă sex, recunoaște bărbatul. Nu să facă sex în mașină, ci ”să mergem într-un loc”, i-a zis el. Minora a refuzat și în acel moment, nervos, Gheorghe Dincă a oprit mașina. ”Fata nu s-a speriat”, povestește el. Alexandra s-a opus, dar ”am lovit-o, i-am pus o șapcă pe cap și bandă adezivă pe ochi”, le-a povestit criminalul anchetatorilor.”, scrie Gheorghe, care atașează două fotografii.