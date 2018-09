PRIMER: 'Salutam si consideram binevenita orice investigatie pe care Consiliul Concurentei o face pe piata medicamentelor din Romania'

“Salutam si consideram binevenita orice investigatie pe care Consiliul Concurentei o face pe piata medicamentelor din Romania, un domeniu in care suprareglementarea, lipsa de transparenta si influentele diverselor grupuri au actionat contrar intereselor pacientilor romani care nu-si gasesc tratamentele necesare si fabricantilor de medicamente din tara care au pierdut din competitivitate”, transmite PRIMER.

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – va coopera fara rezerve si cu toata responsabilitatea cu inspectorii Consiliului Concurentei in orice investigatie care urmareste sa analizeaze conditiile structurale ale pietelor, relatiile contractuale existente intre diferiti actori ce desfasoara activitati in sectorul productiei si comercializarii medicamentelor precum si cadrul legislativ aplicabil. “Din 2009 si pana in prezent, reglementarile din domeniul medicamentelor date de autoritatile abilitate, respectiv metodologia de calcul a preturilor la medicamente (OMS 75/2009 corectat de OMS 368/2017); contributia trimestriala de tip clawback (OUG 77/2011); includerea de medicamente noi in sistemul de compensare (OMS 861/2014) coroborat cu hotararea privind aprobarea listei corespunzatoare medicamentelor cu si fara contributie personala (HG 720/2008); si contractul cadru (HG 140/2018) – actionand simultan si disturbant – au denaturat competitia libera si au creat premizele unei pozitii dominante a medicamentelor scumpe care blocheaza accesul medicamentelor generice ieftine, fabricate in Romania, facand statul roman captiv si santajabil de catre anumiti producatori” a declarat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. Rezultatele dezastroase ale acestor reglementari sunt deja evidente, producatorii din tara retrag sute de medicamente ieftine si sunt obligati sa franeze numeroase proiecte de dezvoltare de medicamente, modernizare si re-tehnologizare. “Pentru a da un exemplu asupra impactului negativ al politicilor publice din domeniul manufacturii de medicamente din Romania, este suficient sa aratam ca in 2006 se fabricau in tara pentru desfacere pe piata interna 314 milioane de cutii de medicamente, in vreme ce in 2016 se fabricau doar 190 de milioane, o scadere de 40% in 10 ani, desi piata medicamentelor s-a dublat in acest interval”, a completat reprezentantul PRIMER.

Trebuie insa reamintit ca investigatiile sectoriale ale Consiliului Concurentei se finalizeaza cu recomandari, iar aceste recomandari, cel putin in sectorul productiei si comercializarii de medicamente, pur si simplu nu au fost luate in considerare de catre autoritatile din domeniu, care au continuat sa reglementeze contrar intereselor pacientilor si fabricilor de medicamente din tara.

“De exemplu, utima investigatie sectoriala a Consiliului Concurentei incheiata in 2015 s-a finalizat cu un ansamblu de recomandari referitoare la modificarile care trebuie aduse legislatiei din domeniu, pentru a creste accesul pacientilor la medicamente si a incuraja utilizarea medicamentelor generice ieftine, care aduc economii pentru pacienti si sistemul sanitar, inclusive prin aplicarea diferentiata a “taxei clawback”. Din pacate, nici macar una dintre recomandarile raportului Consiliului Concurentei nu si-a gasit locul intr-un act legislativ, autoritatile continuand sa reglementeze cum au crezut de cuviinta, lucru care a favorizat repetatele crize ale medicamentelor din ultimii doi ani” a continuat Damian.

“Astfel ca probabil ar fi necesara o schimbare a cadrului legislativ in asa fel incat unele dintre concluziile si recomandarile rapoartelor de investigatie ale Consiliului Concurentei sa poata fi transpuse in legislatie” a concluzionat reprezentantul PRIMER.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 16 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, VIM SPECTRUM.