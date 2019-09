PRIMUL autobuz școlar din București, LANSAT de Gabriela Firea

A fost lansat primul autobuz școlar din București. După ce Timișoara și Cluj - Napoca au pus la dispoziție autobuze pentru transportul copiilor la școală și de la școală spre casă pentru a decongestiona traficul, un proiect similar a fost implementat și în București. La inaugurare a luat parte și primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a anunțat că proiectul va fi extins și că părinții micuților sunt așteptați să se înscrie pe listă, pentru ca numărul de mașini să poată fi suplimentat.

"Am venit astazi la scoala 195 (Hamburg) din sectorul 3 - cea mai mare scoala din Bucuresti si din tara, cu 2500 de elevi inscrisi -, pentru a vedea cum se desfasoara un proiect pe care l-am initiat cu mult entuziasm, pentru elevi. Proiectul pilot "autobuzul scolar" a inceput de ieri, asa cum am promis, si vine atat in sprijinul parintilor elevilor Scolii nr 195 cat si al fluidizarii traficului din zona, una dintre cele mai aglomerate din Capitala.

Asadar, elevii scolii 195 pot merge gratuit cu cele 11 autobuze Euro 6 Otokar, din cele 400 achizitionate anul trecut de Primaria Capitalei.

Sper ca acest proiect pilot sa se bucure de succes si, daca isi va dovedi utilitatea, il vom extinde si la alte scoli",a scris Firea pe Facebook.