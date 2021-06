Primul concert susţinut de Bob Dylan în timpul pandemiei de COVID-19 va avea loc pe 18 iulie sub forma unui show difuzat în streaming, intitulat "Shadow Kingdom", care va reprezenta o premieră pentru starul american, informează rollingstone.com, citat de agerpres.

Concertul va fi difuzat de platforma online Veeps, iar biletele au fost puse în vânzare la preţul de 25 de dolari.

Show-ul va putea fi vizionat timp de 48 de ore după difuzarea sa iniţială."'Shadow Kingdom' îl va prezenta pe artist într-un decor intim, în timp ce va interpreta cântece extrase din renumitul său catalog muzical, într-un program creat special pentru acest eveniment", au anunţat organizatorii concertului.Deocamdată nu este cunoscut spaţiul în care se va desfăşura concertul şi nici dacă acesta va fi difuzat în direct sau înregistrat.Bob Dylan nu a mai susţinut un concert din 8 decembrie 2019, când a cântat la The Anthem, un club muzical din Washington.Artistul îşi programase multe concerte în 2020, însă acestea au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Bob Dylan a lansat albumul "Rough and Rowdy Ways" pe 19 iunie 2020, dar nu a interpretat deocamdată niciunul dintre cântecele de pe acel LP într-un concert şi a rămas extrem de discret pe parcursul anului 2021.Platforma Veeps oferă artiştilor şansa de a cânta live pentru fanii lor prin intermediul internetului. Platforma a fost înfiinţată în 2017 de doi dintre membrii trupei Good Charlotte, Benji Madden şi Joel Madden. Concerte care vor fi susţinute de Stryper, The Zombies, Rival Songs şi BBMAK se află în calendarul viitor al platformei, însă Bob Dylan este, cel puţin până acum, cel mai important artist care a ales să colaboreze cu această platformă video.Ultimul an şi jumătate a reprezentat cea mai îndelungată pauză concertistică din cariera lui Bob Dylan de când starul american a început să susţină concerte în cadrul celebrului său "Never Ending Tour", demarat în 1998, iar 2020 a fost primul său an fără nicio reprezentaţie live de după 1977.Artistul nu a anunţat planuri pentru un viitor turneu în 2021. De notat este şi faptul că un concert difuzat în streaming reprezintă o iniţiativă extrem de neobişnuită pentru Bob Dylan. Cu doar câteva mici excepţii, starul american nu a permis echipelor de filmare să înregistreze niciunul dintre concertele sale din ultimele decenii.