Primul fotbalist din Liga 1 infectat noul coronavirus: 'Am stat numai în casă, nu ştiu de unde am luat'

Căpitanul celor de la FC Botoşani, Jonathan Rodriguez, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Argentinianul de 30 de ani a anunţat că al 3-lea test al său a fost pozitiv şi că este asimptomatic.

"Mă simt bine. Nu am nici un simptom. Eu eram în carantină după ce am venit din Argentina. Sper să treacă cât mai repede această problemă şi să revin să joc. Eu am venit pe 15 iunie în România, am făcut două teste şi am ieşit negativ.

Am stat izolat în casă şi duminică, la al treilea test, am fost pozitiv. Am venit şi am stat împreună cu (Bautista) Cascini, colegul meu de la echipă şi el e negativ, iar eu pozitiv. Nu am fost în contact cu nimeni de la echipă, pentru că de când am venit în România, am fost în izolare acasă" a declarat Jonathan Rodriguez pentru Ziare.com

Patronul celor de la FC Botoşani, Valeriu Iftime, a vorbit pentru Mediafax.ro despre situaţie, el considerând că testul a fost un fals pozitiv.

"El a venit din Argentina acum mai bine de o săptămână, a stat în izolare. A făcut primul test, negativ. Al doilea test a fost neconcludent. Înţeleg că aseară a făcut un test şi a ieşit pozitiv. Era în izolare şi a fost dus la spital. Eu cred că e fals pozitiv 100%, la fel ca la toţi cei care au fost pozitivi la noi, cei trei. Primul a fost doctorul depistat pozitiv, la primul test a fost neconcludent, după aceea a fost depistat pozitiv, după 3 zile de spital a fost externat cu 2 teste negative.

La fel cazul persoanei de la marketing, a fost testat pozitiv, a fost la spital şi apoi eliberat cu teste negative. Habar n-am ce să vă spun, dacă pot eu controla sistemul acesta. Părerea mea este că dacă testăm pe toată lumea în ţara asta, jumătate suntem pozitivi. Eu am vorbit cu preşedintele clubului după ce al doilea test a fost neconcludent. Băiatul n-are niciun fel de probleme, e sănătos tun. Nu simte nimic. Mai ales că el a venit din Argentina unde s-a păzit pentru că soţia lui este gravidă şi trebuia să nască. Eu cred că dacă a contactat ceva a fost pe drumul acela din Argentina în România, 2 zile şi jumătate a fost prin aeroporturi" a spus Valeriu Iftime pentru Mediafax.

