Primul interviu cu soția ofițerului italian care spiona pentru Rusia - Ce slăbiciuni au exploatat rușii

Ofiţerul italian arestat marţi pentru spionaj în favoarea Rusiei "nu reuşea să facă faţă" cheltuielilor zilnice doar din salariul său, afirmă soţia lui într-un interviu publicat joi de cotidianul Corriere della Sera, informează AFP potrivit Agerpres.

Salariul său de "3.000 de euro nu era suficient pentru o familie cu 4 copii, 4 câini (...), cu 1.200 de euro rată lunară la un credit imobiliar", explică Claudia Carbonara, soţia lui Walter Biot, arestat în timp ce transmitea documente clasificate unui ofiţer rus în schimbul sumei de 5.000 de euro.

"Era disperat. Disperat pentru viitorul nostru şi cel al copiilor noştri (...). Walter era în criză de ceva timp, îi era teamă că nu va mai reuşi să facă faţă tuturor cheltuielilor noastre (...). Din cauza COVID-19, am sărăcit", a încercat să justifice femeia, psihoterapeut specializat în terapii de cuplu, în timpul unei discuţii telefonice cu un jurnalist al cotidianului italian."Dacă el mi-ar fi spus, am fi discutat împreună, aş fi încercat să-l conving. Însă el a decis de unul singur (...). Nu reuşesc să iau legătura cu el, nu reuşesc nici măcar să-i găsesc un avocat", a subliniat Claudia Carbonara.Potrivit mărturiilor adunate de Corriere della Sera de la colegii săi, Walter Biot, un căpitan de fregată în vârstă de 56 e ani care lucra la Statul-Major al Apărării de la Roma, "avea nevoie de bani şi acest lucru era ştiut"."Ruşii au mizat pe slăbiciunile lui, pe problemele lui personale", potrivit unui coleg care îl cunoaşte bine, citat de ziar. "Ceea ce a făcut el este foarte grav pentru securitatea ţării şi a NATO, dacă într-adevăr s-a vândut, nu are nicio scuză şi şi-a distrus viaţa. Riscă cel puţin 15 ani de închisoare", a estimat colegul.Walter Biot şi-a început cariera în calitate de subofiţer în Marină, apoi, în urma unor concursuri interne, a devenit căpitan de fregată, înainte de a ajunge la Statul-Major al Marinei, unde se ocupa de relaţiile cu presa. Din 2010 până în 2015, el a lucrat la cabinetul ministrului apărării italian.Un alt coleg al său citat de Corriere della Sera declară că nu-i vine nici acum să creadă ce s-a întâmplat. "Ca şi cum ţi s-ar spune că o persoană în care aveai încredere a comis un act incredibil. Pentru noi, Walter era un prieten asupra căruia nu aveam nicio îndoială", a spus el.Carabinierii (poliţia italiană) a anunţat miercuri că un oficial din armata rusă şi un căpitan de navă italian au fost reţinuţi sub suspiciunea de spionaj. Întâlnirea dintre căpitanul italian de fregată şi oficialul rus, care este acreditat pe lângă Ambasada Federaţiei Ruse la Roma, a avut loc marţi seara, a mai indicat poliţia.