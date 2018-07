Primul lider din PNL care recunoaște că vrea să-i ia locul lui Ludovic Orban: 'Sunt singurul perceput de opinia publică și de presă ca liberal autentic'

Prim-vicepreşedintelui PNL Sector 2, Viorel Cataramă a declarat, vineri, că își va depune candidatura în cazul unui congres extraordinar în partid și îi reproșează actualului lider Ludovic Orban că a luat mai multe măsuri care au afectat în mod negativ partidul, informează Mediafax.

"În prezent, dintre toți, sunt singurul lider care este perceput de opinia publică și de presă ca fiind un lider liberal autentic. Mesajul meu este unul clar liberal de dreapta. Am capacitatea de a negocia și am demonstrat acest lucru în trecut. Am o experiență care îmi permite să duc partidul la 40 procente la alegerile parlamentare viitoare. Sunt om de afaceri, provin din sectorul privat și știu problemele cu care se confruntă România și am soluții clare pentru rezolvarea lor", a declarat Viorel Catarmă, prim-vicepreşedintelui PNL Sector 2, pentru Mediafax.

Acesta a afirmat și zilele trecute că actualul președinte al PNL trebuie, pe cale statutară, să fie înlăturat de la şefia partidului. Întrebat ce îi reproșează actualului lider liberal, Cataramă a declarat că acesta a avut o atitudine greșită și la formarea guvernului, în iarnă, dar și la moțiunea de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă.

Vezi și: Mai mulți lideri ai PNL cer convocarea unui congres pentru SCHIMBAREA lui Ludovic Orban

"Consider că oricare din membrii partidului este mai calificat decât domnul Orban să conducă partidul. Aș enumera principalele greșeli care au dus la situația prezentă: modul defectuos în care s-a acționat la demisia Guvernului Tudose, când PNL nu i-a dat, prin neprezentarea unui candidat, nu i-a dat posibilitatea președintelui să dea Opoziției să formeze un nou guvern. Apoi limbajul inadecvat la adresa PSD, fără a propune nicio măsură alternativă, niciun program alternativ. A treia chestiune este atitudinea pro justiție, percepută de opinia publică uneori chiar isterică și nesinceră ca urmare a situației personale a lui Ludovic Orban", a mai spus Viorel Cataramă.

Totodată, liderul PNL sector 2 îi reproșează lui Orban "modul în care a gestionat ultima moțiune de cenzură când toate forțele politice parlamentare care ar putea forma o alternativă la PSD au declarat la unison că Orban e o persoană neprezentabilă și atât timp cât conduce partidul nu este posibilă o coaliție parlamentară".

Potrivit unor surse din partid, mai mulți lideri liberali sunt nemulțumiți de actualul președinte și ar vrea schimbarea acestuia. Sursele citate susțin că Biroul Executiv de luni ar putea convoca Consiliul Național, iar în cadrul acestuia să se ceară organizarea unui congres pentru schimbarea conducerii.

În discuție ar fi încă două nume pentru a prelua șefia PNL: Iulian Dumitrescu și Marian Petrache.