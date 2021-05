Primul loc în Billboard Hot 100, ocupat de The Weeknd şi Ariana Grande

The Weeknd şi Ariana Grande ocupă pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 cu remix-ul piesei „Save Your Tears”.

Piesa originală „Save Your Tears” a fost lansată în 2020, ca parte a albumului „After Hours”, iar săptămâna trecută ocupa poziţia a şasea în topul american al single-urilor.

Remix-ul lansat împreună cu Ariana Grande a debutat pe primul loc, în această săptămâmă, în Billboard Hot 100. Single-ul a fost accesat de peste 30 de milioane de ori în SUA şi a fost vândut în 18.000 de unităţi, scrie News.ro.

Este a şasea oară când The Weeknd şi Ariana Grande reuşesc să ajungă cu o piesă pe primul loc în acest clasament.

The Weeknd s-a mai clasat pe prima poziţie cu „Can't Feel My Face" (august-septembrie 2015), „The Hills" (octombrie 2015), „Starboy" feat. Daft Punk (ianuarie 2017), „Heartless" (decembrie 2019) şi „Blinding Lights" (aprilie 2020).

Albumul „After Hours” a oferit trei piese pe primul loc în Billboard Hot 100: „Heartless", „Blinding Lights" şi „Save Your Tears".

În plus, recentul album al lui The Weeknd a oferit trei piese #1 în trei ani consecutiv: 2019, 2020 şi 2021.

În prezent, The Weeknd este al treilea artist canadian cu cele mai multe piese în fruntea Billboard Hot 100, după Drake, cu 8, şi Justin Bieber, cu 7.

Ariana Grande a mai condus topul cu „Thank U Next" (noiembrie 2018), „7 Rings" (februarie 2019), „Stuck With U" cu Justin Bieber (mai 2020), „Rain on Me" cu Lady Gaga (iunie 2020) şi „Positions" (noiembrie 2020).

Single-ul original „Save Your Tears” a debutat pe locul 41, în aprilie 2020, iar după 20 de săptămâni a ajuns pe primul loc.