Primul regizor de culoare care a câştigat premiul Oscar revine - Ce noi producţii va lansa acesta

Regizorul britanic Steve McQueen, premiat cu Oscar, revine la originile sale artistice prin intermediul unei serii de scurtmetraje ce vor fi prezentate într-o expoziţie organizată la Tate Modern din Londra şi care oferă vizitatorilor o explorare senzorială a identităţii persoanelor de culoare, informează AFP şi APP, potrivit Agerpres.

Steve McQueen, primul regizor de culoare care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2014 cu lungmetrajul "12 Years a Slave", îşi împarte timpul şi proiectele profesionale între Londra şi Amsterdam şi se concentrează pe promovarea diversităţii în industria filmului.La Tate Modern, vizitatorul noii expoziţii este întâmpinat de "Static", un film al Statuii Libertăţii din New York turnat de foarte aproape, din toate unghiurile acestei statui familiare şi simbolice, pe un fond sonor asurzitor făcut de elicopterul din care a fost filmat.

"Ceea ce îl interesează pe Steve este viziunea noastră aupra lumii, felul în care oamenii încearcă să reprezinte libertatea", a explicat Fiontan Moran, comisar-adjunct al expoziţiei.



"7th Nov 2001" arată în plan fix un trup în timp ce un verişor al lui Steve McQueen, Marcus, relatează în fundal modul în care şi-a ucis accidental fratele, o experienţă deosebit de traumatizantă.



O altă experienţă dură este oferită de "Western Deep", o instalaţie interactivă ce prezintă prin sunet şi imagine activităţile minerilor din Africa de Sud, filmaţi până în fundul minei în care lucrează.

"Ashes" este un omagiu adus unui tânăr pescar din Grenada, insula natală a familiei lui Steve McQueen, filmat pe barca sa, oferind vizitatorului imagini de o rară frumuseţe, în mod tragic inversate pe cealaltă faţă a ecranului de proiecţie, ce prezintă săparea unui mormânt comandat de regizorul britanic pentru tânărul pescar, Ashes, ucis de traficanţi de droguri.



Poezie



Militant, scurtmetrajul "End Credits" este un omagiu adus cântăreţului afro-american, actorului şi apărătorului drepturilor civile Paul Robeson (1898-1976), pus sub supraveghere de FBI. Filmul prezintă timp de cinci ore documente declasificate ale FBI despre acea operaţiune de supraveghere, lecturate de vocea unui narator.



Tot într-un registru militant se înscrie şi singura sculptură din expoziţie, "Weight", ce a fost prezentată pentru prima dată în închisoarea din Londra în care a fost încarcerat Oscar Wilde. Ea reprezintă o plasă de ţânţari drapată peste un pat de închisoare realizat din metal, abordând tematica închisorii şi puterea imaginaţiei ce permite evadarea.



Expoziţia se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu show-ul dedicat seriei de portrete uriaşe ale unor clase de şcolari din Londra, "Year 3", realizate de Steve McQueen, din care multe au fost deja expuse pe străzile din Londra anul trecut.



"Îmi amintesc de prima mea vizită la muzeul Tate când eram un tânăr elev de opt ani, acela a fost cu adevărat momentul în care am început să înţeleg că totul este posibil", a declarat Steve McQueen cu ocazia vernisajului expoziţiei. "Tate Modern a fost locul în care parcursul meu de artist a început", a adăugat el.



Steve McQueen a explicat recent pentru Financial Times diferenţa dintre filmele sale de artă şi lungmetrajele sale cinematografice: "Unele sunt poezie, celelalte romane. Poezia este condensată, concisă, fragmentată. Romanul este o lungă poveste".



Expoziţia dedicată artistului britanic va rămâne deschisă în perioada 13 februarie - 11 mai.