Primul roman al regizorului american Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood' va fi publicat pe 29 iunie

Primul roman al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", o adaptare liberă a filmului său omonim lansat în 2019 şi recompensat cu două premii Oscar, va fi publicat în Statele Unite pe 29 iunie şi în Franţa pe 18 august, au anunţat marţi reprezentanţii editurii Fayard, relatează AFP, citat de agerpres.

În această carte, regizorul filmului "Pulp Fiction" - câştigătorul trofeului Palme d'Or la Festivalul de la Cannes în 1995 şi al premiului Oscar pentru cel mai bun scenariu original în anul următor - prezintă aventurile personajului Rick Dalton (interpretat în filmul omonim de Leonardo DiCaprio), actor de filme western, şi ale prietenului său Cliff Booth (interpretat de Brad Pitt), în Los Angeles, în anul 1969, când mişcarea hippie se afla la apogeul evoluţiei sale, precizează editura Fayard într-un comunicat.

Romanul va fi publicat în premieră mondială în Statele Unite pe 29 iunie de editura Harper Collins.Cartea reprezintă "o adaptare liberă" a filmului "Once Upon a Time in Hollywood", lansat în 20019. Cu încasări de aproape 400 de milioane de dolari la nivel mondial, acest film ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai profitabile pelicule regizate de cineastul american, după "Django Unchained" (2012)."Quentin Tarantino transcede stilul său unic, inventivitatea lui debordantă şi simţul său fenomenal al dialogului şi al montajului pentru a livra cititorilor un roman de o virtuozitate incredibilă", afirmă reprezentanţii editurii Fayard.