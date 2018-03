Primul trailer al 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' a fost lansat, cu scene care au loc la Hogwarts – VIDEO

Primul trailer al filmului „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, continuarea peliculei „Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016), a fost lansat, marţi, încântând fanii cu scene care au loc la şcoala de magie şi vrăjitorie Hogwarts, şi conectând direct, astfel, povestea la franciza „Harry Potter”, scrie Reuters.

În trailer apare şi actorul Jude Law în rolul vrăjitorului Albus Dumbledore, în tinereţea sa. Trailerul conţine şi părţi din coloana sonoră celebră a filmelor din franciza „Harry Potter”.

Franciza „Fantastic Beasts”, spinoff-ul al seriei „Harry Potter”, care va include cinci filme, are o acţiune care se petrece cu aproximativ 70 de ani înainte ca vrăjitorul Harry Potter să ajungă la şcoala Hogwarts.

Acest trailer prezintă în premieră şcoala Hogwarts ca parte din povestea „Fantastic Beasts”, care îl are ca protagonist pe Newt Scamander, un „magizoolog”, ce poartă o valiză plină de creaturi stranii.

„Hogwarts!! Dumbledore!! Cântecul din «Harry Potter»!! Am simţit fiori şi mi-au dat lacrimile. Sunt atât de entuziasmat!” şi „Nu pot spune cât de fericită sunt că vom vedea din nou acel castel frumos (al şcolii Hogwarts, n.r.)”, au scris doi dintre fani pe reţelele de socializare.

J.K. Rowling, autoarea cărţii „Fantastic Beasts and Where to Fiind Them” şi a seriei „Harry Potter”, a spus că îl vede pe tânărul Dumbledore drept homosexual, îndrăgostit de vrăjitorul Gellert Grindelwald, care apoi s-a dovedit a fi malefic şi violent.

În trailer, Dumbledore apare într-o clasă din Hogwarts, după care îi cere lui Newt Scamander să lupte împotriva lui Grindelwald, pentru că el nu o poate face.

Trailerul îl prezintă şi pe actorul Johnny Depp în rolul lui Grindelwald.

Filmul „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” va avea premiera pe 16 noiembrie.

Primul film al francizei „Fantastic Beasts” („Fantastic Beasts and Where to Find Them”), al cărui scenariu a fost scris de J.K. Rowling, a înregistrat încasări de 814 milioane de dolari la nivel mondial, după ce a fost lansat în noiembrie 2016.

Cele opt filme din franciza „Harry Potter” au generat încasări de 7 miliarde de dolari la nivel mondial.