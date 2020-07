Primul turneu masculin de tenis a fost ANULAT, iar US Open are șanse mici ca să se dispute

Turneul Citi Open de la Washington, care urma să reprezinte reluarea circuitului masculin la 14 august, fără spectatori, va fi anulat, iar organizarea US Open este incertă, informează lequipe.fr.

Conform sursei citate, organizatorii turneului de la Washington urmează să anunţe anularea ediţiei 2020 marţi sau, cel târziu, miercuri, informaţii confirmate şi de New York Times.

Situaţia sanitară din Statele Unite, unde au existat aproape patru milioane de cazuri confirmate de la începutul pandemiei Covid-19 (143.032 de decese la 20 iulie) şi închiderea frontierelor dintre Uniunea Europeană şi SUA (cel puţin până la 1 august) i-au convins pe organizatori să ia această decizie. Ei au fost deja nevoiţi să renunţe la turneul feminin, programat pentru 3-9 august şi care a fost înlocuit cu un turneu la Lexington, Kentucky, săptămâna următoare, scrie news.ro.

"Cel mai grav dezastru care s-ar putea întâmpla ar fi anularea cu o săptămână înaintea începerii turneului, când jucătorii sunt acolo sau îşi planifică călătoria. Am cheltuit mulţi bani, ar fi rău pentru toată lumea. Problema principală este reprezentată de restricţiile de călătorie: pot intra şi pleca oamenii din ţară?", a explicat, în urmă cu câteva zile, directorul turneului de la Washington, Mark Ein.

Seria de turnee din America de Nord este, de asemenea, incertă, atât Mastersul 1000 de la Cincinnati (mutat la New York), cât şi US Open (între 31 august şi 13 septembrie).

Întrebat de publicaţia sârbă Sportklub, tenismenul Viktor Troicki este, de asemenea, convins că nu va exista tenis în SUA în această vară.

"Nu este realist să joci nimic acum. Nu este oficial, dar totul va fi probabil anulat", a spus el.

Directorul Grand Slam-ului din New York, Stacey Allaster, a declarat pentru New York Times că şansele de desfăurare a US Open sunt de 50 la sută: "Astăzi, nimeni nu este sigur de nimic, este 50-50".

Circuitul feminin ar trebui să fie reluat la 3 august, la Palermo, unde şi-a anunţat participarea numărul 2 mondial, Simona Halep, competiţie urmată de turneul de la Lexington. Surorile Serena şi Venus Williams s-au înscris la competiţia americană.