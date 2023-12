Prins fumat și în chiloți la volan, Dorian Popa a făcut pact cu Dumnezeu: Să mă trăznească de cinci ori mai tare

Influencerul Dorian Popa anunță că a făcut pact cu Dumnezeu. Amplu criticat în spațiul public după ce a fost prins drogat cu iarbă și conducând în chiloți, Dorian Popa și-a turnat cenușă în cap. Spune că i s-au deschis ochii în timp ce era la piață și un bărbat în vârstă i-a spus că el nu are nevoie să fumeze nimic.

Popa spune că a făcut o introspecție și și-a dat seama că e adevărat, că se poate calma și fără iarbă.

Alcool nu beau, din cauza faptului că taică-meu se șprițuia prea tare și m-a deranjat cursul vieții pe care l-a ales în ceea ce-l privea și privea familia noastră și știu că o să sune dur și mulți o să se supere și o să zică: «Aoleu, nu mai aprinzi un cui, nu mai ești al meu», dar din cauza faptului că mi-a deranjat atât de mult liniștea sufletească pe care o prețuiesc mai mult decât orice și probabil asta am crezut când am aprins cuiul, că mă liniștesc un pic sufletește, pot să spun cu tărie în suflet, fără să am un gând ascuns, că nu voi mai aprinde un cui de-aici înainte cât voi trăi. Și, dacă o fac, am făcut promisiunea în fața lui Dumnezeu să mă ardă de cinci ori mai tare decât a făcut până acum”, a declarat Dorian Popa, în cadrul podcastului găzduit de Micutzu.