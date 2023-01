Prinși cu ocaua mică în scandalul Qatargate, șefii PE anunță măsuri împotriva 'corupţiei': 'Luăm măsuri!'

Preşedinta Parlamentului European (PE) Roberta Metsola a promis luni un ansamblu de reforme în lupta împotriva ”corupţiei” şi ”amestecurilor externe” în instituţie, zguduită de Qatargate, un scandal de corupţie implicând Qatarul, relatează AFP, relatează agenția de presă News.ro.

”Evenimentele din această lună au demonstrat necesitatea de a reconstrui legăturile de încredere cu cetăţenii europeni pe care-i reperezentăm”, a declarat ea în deschiderea unei sesiuni plenare, la Strasbourg. ”Luăm măsuri în vederea consolidării luptei împotriva corupţiei şi mijloacelor de luptă împotriva amestecurilor străine”, a subliniat ea.

1,5 MILIOANE DE EURO, CONFISCATE ÎN TIMPUL PERCHEZIŢIILOR

Însă numeroşi aleşi şi observatori cer să se facă mai mult şi mai multă îndrăzneală în restaurarea credibilităţii Parlamentului, asupra căruia s-a abătut furia la începutul lui decembrie, prin justiţia belgiană.

Într-un weekend, eurodeputata socialistă greacă Eva Kaili, atunci una dintre cei 14 vicepreşedinţi ai Parlamentului European, a fost încarcerată, dar şi partenerul său, asistent parlamentar, şi un influent fost eurodeputat italian, inculpaţi cu privire la corupţie în favoarea Qatarului. Anchetatorii au confiscat, în cursul unor percheziţii, un milion şi jumătate de euro, în bancnote mici.

Câteva zile mai târziu, reuniţi la Strasbourg, eurodeputaţii îi retrăgeau funcţia de vicepreşedintă lui Eva Kaili şi cereau schimbări - şi anume suspendarea accesului Qatarului la PE pe timpul anchetei judiciare şi înfiinţatrea unei Comisii de anchetă.

Acuzat, emiratul ”respinge ferm” acuzaţiile de corupţie.

Marocul - al cărui nume este de asemenea citat - denunţă, la rândul său, ”atacuri de presă” nejustificate.

La jumătatea lui decembrie, Roberta Metsola promitea un ”pachet de reforme de amploare”, din care a prezentat joi o primă parte preşedinţilor grupurilor parlamentare, care i-au dat undă verde.

Între aceste prime măsuri se află restrângerea accesului la PE a foştilor aleşi, care aveau până acum uşa deschisă, şi înregistrarea în registre de transparenţă a tuturor celor care intervin din exterior.

Roberta Metsola vrea, de asemenea, să fie publicate cadourile, călătoriile sau întâlnirile eurodeputaţilor în cadrul mandatelor acestora, dar şi sancţiunile care le-au fost impuse.

Profesorul în dreptul UE la HEC Alberto Alemanno nu crede că ”impunerea acestor mici reguli să fie suficientă pentru a crea o nouă cultură politică în PE”.

NECESITATEA TRANSPARENŢEI

”Acest scandal este cu mult mai grav decât celelalte la adresa credibilităţii UE. Ne şteptam la un răspuns un pic mai serios, un pic mai structural decât în trecut”, declară AFP acest jurist.

Preşedinta PE a insistat luni asupra faptului că acesta este ”începutul şi nu sfârşitul”.

”Vom începe cu măsurile care pot fi puse în aplicare rapid”, a argumentat ea.

Eurodeputaţii, care urmează să dezbată marţi seara pe tema noilor evoluţii din ”Qatargate”, cer să se meargă mai departe.

Francezul Stéphane Séjourné, liderul grupului Renew (centru şi liberali), insistă asupra necesităţii de a crea o ”înaltă autoritate a transparenţei vieţii publice la nivel european” - o idee pusă pe masă de către Comisia Europeană (CE) în trecut, dar niciodată concretizată.

RIDICAREA IMUNITĂŢII

În contextul în care persistă temerea ca sandalul să se extindă, justiţia belgiană a cerut ridicarea imunităţii parlamentare a altor doi eurodeputaţi din cadrul Grupului Socialiştilor şi Democarţilor (S&D), belgianul Marc Tarabella, al cărui domiciliu a fost percheziţionat în decembrie, şi italianului Andrea Cozzolino.

Procedura ridicării imunităţii - lansată de urgenţă la începutul lui ianuarie şi care are mai multe etape - a fost comunicată în mod oficial luni eurodeputaţilor, în vederea unei finalizări în februarie.

Miercuri, eurodeputaţii urmează să procedeze la alegerea unui nou vicepreşedinte sau a unei noi vicepreşedinte în locul lui Eva Kaili.

Candidaţii la această funcţie urmează să fie cunoscuţi marţi seara.

”Nu ne aflăm într-un turn de fildeş imaginar”, a subliniat Roberta Metsola, care a promis, de la începutul scandalului, că nu va exista impunitate.

Mediatoarea UE Emily O'Reilly estimează într-un interviu acordat AFP, că acest scandal ar urma să provoace o veritabilâă ”schimbare a culturii” în cadrul instituţiei.

”Chiar dacă stilul corupţiei despre care vorbim în Qatargate are o parte spectaculoasă, cu bancnote, valize, etc, corupţia are loc la niveluri foarte diferite, iar nu toţi sunt vizibili cu ochiul liber, aşa cum am văzut în aceste ultime săptămâni la telvizor”, subliniază ea.