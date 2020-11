Prinţesa Euphelma Choden Wangchuck a Bhutanului s-a căsătorit

Prinţesa Euphelma Choden Wangchuck a micului regat Bhutan din Himalaya s-a căsătorit, informează sâmbătă dpa.

On this joyous occasion of the Royal Wedding of Her Royal Highness Princess Eeuphelma Choden Wangchuck and Dasho Thinlay Norbu, we the management of Business Bhutan would like to wish HRH and Dasho a very Happy Wedding and a happy life.



Tashi Delek pic.twitter.com/VnKZVqyIXI