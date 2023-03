Prințul Harry, audiat la Înalta Curte din Londra - A început procesul împotriva Daily Mail, publicație acuzată de interceptări ilegale

În imaginile difuzate de postul de ştiri Sky News, prinţul Harry, 38 de ani, coboară dintr-un microbuz şi intră în clădire. În timpul unei audieri programate să dureze patru zile, editorul Daily Mail va încerca să respingă acuzaţiile aduse de fiul cel mic al regelui Charles, de cântăreţul Elton John sau de actriţele Liz Hurley şi Sadie Frost.

În procesul judiciar demarat la Londra, cei şase reclamanţi acuză ANL că ar fi angajat detectivi pentru a-i asculta, în maşina sau acasă.

Când a anunţat procedurile la începutul lunii octombrie, trustul media „a respins în totalitate şi fără echivoc aceste defăimări absurde, care nu par a fi altceva decât o încercare planificată şi orchestrată de a implica titlurile Mail în scandalul interceptărilor telefonice privind articole vechi de 30 de ani”.

Presa tabloidă britanică a fost marcată în urmă cu aproximativ zece ani de mai multe scandaluri de interceptări ilegale practicate de la începutul anilor 2000.

La începutul scandalului, în 2005, era vorba despre ascultări ale mesajelor vocale ale colaboratorilor prinţilor William şi Harry, dar emoţia a atins apogeul în vara anului 2011, când tabloidul News of the World a ascultat mesajele vocale ale unei colege care în final a fost găsită decedată, Milly Dowler.

Dezvăluirile au dus la închiderea dezastruoasă a tabloidului de duminică deţinut de magnatul mass-media Rupert Murdoch, care a plătit două milioane de lire sterline familiei lui Milly Dowler într-un acord amiabil.

În timp ce multe personalităţi au dat în judecată tabloidele după ce au fost interceptate, aceasta este prima dată când astfel de procese au vizat editorul Daily Mail.

Membrii familiei regale au refuzat întotdeauna să se prezinte în instanţă. În 2002, prinţul Charles s-a opus participării la procesul fostului său majordom Paul Burrell, care a fost acuzat de furt. Mai recent, prinţul Andrew a soluţionat în afara instanţei o plângere împotriva lui pentru viol.

Este prima dată când prinţul este văzut în public la Londra de la publicarea cărţii sale de memorii, în ianuarie. Invitat la încoronarea regelui Charles, tatăl său, pe 6 mai, prinţul Harry nu a spus încă dacă intenţionează să răspundă acestei invitaţii.

Prezenţa lui Harry şi Meghan la încoronarea lui Charles este subiectul multor speculaţii în Marea Britanie. Mai ales că de la documentarul Netflix „Harry & Meghan”, difuzat în decembrie.

