Prințul Harry, Elton John și alții îl dau în judecată pe editorul Daily Mail, acuzându-l de activități criminale abominabile

Prințul Harry inițiază din nou o acțiune în justiție împotriva Associated Newspapers Ltd., editorul Daily Mail, The Mail on Sunday și MailOnline, relatează abcnews.go.com.

Ducele de Sussex se alătură cântărețului Elton John, cineastului canadian David Furnish, actriței Elizabeth Hurley, actriței Sadie Frost și baronesei Doreen Lawrence of Clarendon OBE în acțiunea în justiție împotriva editorului, susținând că sunt "victimele unei activități criminale abominabile și ale unor încălcări grave ale vieții private", potrivit unui comunicat de presă al firmei de avocatură Hamlins din Londra.

Hamlins îi reprezintă pe Harry și Frost în proces, potrivit firmei de avocatură. John, Lawrence, Hurley și Furnish sunt reprezentați de firma de avocatură Gunnercooke, cu sediul tot la Londra.

Grupul susține în comunicatul de presă că Associated Newspapers Ltd. a angajat detectivi particulari pentru a "plasa în secret dispozitive de ascultare în interiorul mașinilor și locuințelor oamenilor", a însărcinat persoane să "asculte și să înregistreze în mod clandestin convorbirile telefonice private și în direct ale oamenilor", a plătit "funcționari de poliție, cu legături corupte cu detectivi particulari, pentru informații sensibile din interior", s-a dat drept persoane "pentru a obține prin înșelăciune informații medicale de la spitale, clinici și centre de tratament private" și a accesat "conturi bancare, istorii de credit și tranzacții financiare prin mijloace ilicite și manipulare".

"Prin urmare, ei s-au unit acum pentru a descoperi adevărul și pentru a-i trage pe deplin la răspundere pe jurnaliștii responsabili, mulți dintre ei deținând și astăzi poziții înalte de autoritate și putere", se arată în comunicat.

Într-o declarație acordată joi postului ABC News, un purtător de cuvânt al Associated Newspapers a declarat că "respinge în totalitate și fără echivoc aceste calomnii absurde care nu par a fi altceva decât o încercare planificată și orchestrată în prealabil de a târî titlurile Mail în scandalul pirateriei telefonice privind articole vechi de până la 30 de ani".

"Aceste afirmații nefondate și extrem de defăimătoare - bazate pe nicio dovadă credibilă - par a fi pur și simplu o expediție de pescuit a reclamanților și a avocaților lor, dintre care unii au continuat deja cazurile în altă parte", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Anul trecut, Harry a obținut "daune semnificative" în urma unei înțelegeri într-un proces de calomnie împotriva Associated Newspapers Ltd., a declarat la acea vreme un purtător de cuvânt al lui Harry.

Mail on Sunday publicase un articol cu titlul "Un general de rang înalt îl acuză pe Harry că a întors spatele pușcașilor marini" cu câteva luni înainte, în octombrie 2020. MailOnline publicase un articol similar cu titlul "Un general de top îl acuză pe prințul Harry că întoarce spatele Marinei Regale după ce a renunțat la rolul ceremonial ca parte a acordului Megxit".

Ulterior, ziarul a publicat o rectificare și a prezentat scuze lui Harry, precizând că "a făcut o donație către Fundația Jocurile Invictus", pe care Harry a fondat-o în 2014. Suma înțelegerii nu a fost făcută publică.

În luna iulie a acestui an, Harry a obținut, de asemenea, o victorie într-un proces separat de defăimare împotriva Mail on Sunday din cauza unui articol despre care avocații lui Harry au spus că a lăsat să se creadă că a "mințit" în legătură cu aranjamentele de securitate ale familiei sale și a încercat să manipuleze opinia publică cu privire la aceste aranjamente. Avocații de la Associated Newspapers Ltd. au susținut că nu a existat "niciun indiciu de nereguli" în articol, despre care au afirmat că nu a fost defăimător.

Judecătorul Matthew Nicklin, de la Înalta Curte britanică, a decis că anumite părți ale acelui articol au fost potențial defăimătoare, afirmând că articolul sugera că Harry a "răstălmăcit faptele" și a indus publicul în eroare în această privință. Cu toate acestea, el a respins afirmațiile avocaților ducelui de Sussex potrivit cărora articolul sugera că Harry ar fi "mințit" în legătură cu această problemă.

Hotărârea judecătorului, după cum a precizat BBC la momentul respectiv, a fost prima etapă a procesului. Cazul este în curs de desfășurare, iar alte audieri în instanță vor stabili dacă Harry va avea succes în procesul său de calomnie.

În decembrie 2021, Curtea de Apel din Londra s-a pronunțat în favoarea ducesei de Sussex în propriul proces separat împotriva Associated Newspapers Ltd. pentru publicarea unor părți dintr-o scrisoare pe care a scris-o tatălui său, acum despărțit. Decizia a confirmat o hotărâre anterioară a Înaltei Curți britanice, care a stabilit că publicarea de către Associated Newspaper a unor părți din acea scrisoare a fost "vădit excesivă și, prin urmare, ilegală".

Associated Newspapers a declarat atunci, într-o declarație, că este "dezamăgită" de această hotărâre și că "ia în considerare posibilitatea de a face apel la Curtea Supremă".