Prioritatea lui Dan Petrescu, campionatul și cupele europene: 'În Cupa României vom folosi o echipă diferită'

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a fost mulţumit de victoria obţinută în această seară, cu Sepsi OSK, dar a declarat că obiectivul clujenilor rămâne campionatul, în Cupa României CFR nu va juca cu titularii, anunță news.ro.

”Orice victorie este importantă, indiferent în ce minut vine. În prima repriză am dominat, dar am primit gol. În partea a doua am fost mai buni, ne-am dorit mai mult victoria. Singurul lucru care m-a nemulţumit a fost ultima fază, pe care nu am ştiut să o gestionăm. Şi nu trebuie să se mai întâmple, să nu mai luăm goluri în ultimele minute. Pe cei doi mijlocaşi pe care i-aţi remarcat şi voi, Muhar şi Boateng, i-am dorit la echipa mea. Pe unul l-am antrenat în Turcia, iar pe celălalt l-am văzut în cupele europene şi i-am vrut să joace la CFR. Cât despre meciurile care urmează, în Cupă vom folosi două echipe diferite. Noi avem două competiţii care ne interesează: campionatul şi cupele europene. În Cupa României vom folosi alţi jucători, îi vom odihni pe titularii obişnuiţi”, a declarat Dan Petrescu.

CFR Cluj a câştigat luni seara, scor 2-1 cu Sepsi OSK, în etapa a 14-a a Superligii.