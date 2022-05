Prizonierii ucraineni, ținuți în condiții de lagăr nazist: rușii îi folosesc pe post de scut uman

Procurorul general al Ucrainei lansează acuzații grave la adresa trupelor rusești. Acesta arată faptul că, prizonierii civili, din zona Cernihiv, sunt ținuți în condiții inumane și ulterior sunt folosiți pe post de scut uman.

350 de locuitori au fost ținuți într-un subsol de școală de 197 de metri pătrați din Yahidne, unde trupele ruse și-au stabilit cartierul general.

Printre ostatici se aflau persoane în vârstă, precum și 77 de copii și cinci sugari. Din cauza lipsei de spațiu suficient, canalizare, aer curat, alimente și apă, 10 bătrâni au murit.

⚡️ Prosecutor General’s Office: Russian forces use hostages as human shields in Chernihiv Oblast.



In March, 350 residents were kept in a 197-square-meter school basement in Yahidne, where Russian troops had set up headquarters.