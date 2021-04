Prinsă de DNA când a băgat mâna în banii europeni: Fosta șefă a Asociației Pro Democrația a fost CONDAMNATĂ

Fostul preşedinte al Asociaţiei Pro Democraţia Brăila, Mariana Bâtcă, a fost condamnată de Tribunalul Brăila la 10 luni cu suspendare pentru fraudarea fondurilor europene.

Mariana Bâtcă a fost acuzată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie de fraudă cu fonduri europene, fapte produse în perioada 2016-2017, pe vremea când era preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia Brăila, scrie agerpres.ro.

Tribunalul Brăila a dat două pedepse de câte 8 luni închisoare, fiind vorba despre două infracţiuni de schimbarea a destinaţiei fondurilor europene, în urma contopirii pedepselor fiind menţinută una dintre pedepse, la care a fost adăugat un spor, pedeapsa finală fiind de 10 luni închisoare cu suspendare.

Condamnarea s-a aplicat cu acord de recunoaştere a vinovăţiei din partea Marianei Bâtcă, fiind impuse şi unele obligaţii, dar sentinţa nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.

"Admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei, astfel cum a fost modificat prin proces-verbal de îndreptare a erorii materiale din 22.03.2021, încheiat de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi cu inculpata Bâtcă Mariana, cercetată pentru săvârşirea a două infracţiunii de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. (...) Dispune contopirea pedepselor principale aplicate: 8 luni închisoare şi 8 luni închisoare, inculpata urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de pedeapsă de 2 luni şi 20 zile închisoare, reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată, în total va executa o pedeapsă principală rezultantă de 10 luni şi 20 zile închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani", potrivit soluţiei date de Tribunalul Brăila.

Judecătorii au mai decis ca, pe durata termenului de supraveghere, Marian Bâtcă să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Bibliotecii "Panait Istrati" din municipiul Brăila sau în cadrul Şcolii Generale "Ion Creangă" din Brăila pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, sub coordonarea Serviciul de probaţiune Brăila.

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Galaţi au dispus sesizarea instanţei de judecată în cazul Marianei Bâtcă sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de schimbarea a destinaţiei fondurilor europene.

"În acordul de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: în perioada 2016 - 2017, în contextul derulării a două contracte de finanţare nerambursabilă având ca obiect implementarea programelor 'The First Step in Education, The First Step in Volunteering!' şi 'No For Bulling&Drug, Yes for Life!', inculpata, în calitate de preşedinte al unei asociaţii, ar fi schimbat fără respectarea dispoziţiilor legale destinaţia fondurilor primite în scopul amintit mai sus, în valoare totală de 15.500 euro. Banii respectivi ar fi fost folosiţi de inculpată în scopul co-finanţării altor proiecte pe care asociaţia le avea în derulare sau pentru achitarea unor obligaţii pecuniare care excedau obiectului contractului (remuneraţii, impozite, plăţi către diverşi furnizori de utilităţi necesare întreţinerii sediului organizaţie etc.)", se arată în comunicatul DNA.