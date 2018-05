PRO România, ATAC de ULTIMĂ ORĂ la Lia Olguța Vasilescu. Actul semnat de Ponta și colegii săi

Anunț de ultimă oră făcut de Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook. Liderul PRO România a anunțat că a semnat o inițiativă prin care salariații care s-au ales cu lefuri mai mici în baza noii Legi a salarizării să revină la salariile inițiale.

"Am semnat si eu initiativa parlamentara a colegei mele deputat Gabriela Podasca pentru ca face dreptate unor oameni care au fost “uitati” in Legea Salararizarii.

Problema pe care o tot ridic este lipsa de competenta a celor care fac legile acume din parte Puterii - “Revolutia Fiscala” , Legea Salarizarii si acum proiectul Legii Pensiilor / in loc sa masoare de 7 ori si sa taie o data, in loc sa stranga si sa consulte cei mai buni specialisti si sa dea dovada de profesionalismul recunoscut de toti al Guverneloe Nastase sau Ponta - acum sunt scosi in fata “trompete” si ventriloci care anunta cum implementeaza “directivele Marelui Conducator” si indeplinesc planuri cincinape ; dupa care in fiecare saptamana se da o ordonanta de urgenta care sa carpeasca greselile!

#ProRomania isi propune tocmai sa aduca din nou in actul de guvernare oameni priceputi care sa stie sa masoare bine, sa adopte reglementari si politici publice corecte si sustenabile si sa le puna im practica!

#ProRomania pentru Romania!", a scris Ponta pe reţeaua de socializare.