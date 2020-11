PRO România susține Pactul pentru Muncă

Președintele PRO România, Victor Ponta, s-a întâlnit miercuri, 11 noiembrie 2020, cu reprezentații proiectului „Pactul pentru muncă - Împreună reconstruim România”. Acesta a subliniat faptul că pentru repornirea economiei avem nevoie de lideri care să-și asume reforme pe termen lung.

„Ne alăturăm eforturilor făcute de inițiatorii Pactului pentru Muncă și vrem să ne implicăm atât în partea de strategie, cât și în cea de implementare. Am susținut și am depus inițiative legislative prin care să ne asigurăm că statul nu abandonează niciun român și nicio companie autohtonă. Am venit cu legi pentru mediul de afaceri, pentru industriile puternic afectate de COVID, venim cu proiecte prin care vrem să protejăm locurile de muncă. Acum, când întreaga lume e în criză, avem nevoie de un Guvern care să înțeleagă că dacă nu ajutăm companiile, dacă nu dăm oportunități de reconversie profesională celor care și-au pierdut jobul și dacă nu corelăm educația cu piața muncii nu vom ieși din criză, ci ne vom adânci în ea”, a declarat Victor Ponta.

Delegația PRO România a fost formată din președintele partidului, Victor Ponta, vicepreședintele Adrian Marius Dobre și Ciprian Văcaru, Coordonatorul organizației Sectorului 3. Toți au agreat că este necesară continuarea demersului privind Pactul Pentru Muncă și implicarea tuturor actorilor din domeniu: de la autoritățile publice centrale și locale, până la reprezentanții mediului antreprenorial.

Pactul pentru Muncă are ca obiectiv principal identificarea soluțiilor și a strategiilor care, pe termen scurt și mediu, pot să contribuie la reducerea decalajelor cantitative și calitative pe piața forței de muncă din România și crearea unui cadru legislativ care să asigure o evoluție coerentă a pieței muncii.