Probleme în paradis: Jennifer Lopez și Ben Affleck, la un pas de divorț. Semnele care i-au dat de gol

Ben Affleck şi Jennifer Lopez locuiesc separat deşi amândoi se află în Los Angeles, potrivit mai multor surse din anturajul celor doi, scrie People.

Cuplul a fost văzut împreună în public joi, 16 mai, pentru prima dată de la 30 martie, dar o sursă apropiată lui Lopez, 54 de ani, a declarat pentru People că Affleck, 51 de ani, nu a stat în casa din Los Angeles a cuplului. În schimb, el stă la una dintre celelalte proprietăţi ale acestora în timp ce filmează filmul său The Accountant 2, potrivit news.ro.

Reprezentanţii lui Affleck sau Lopez nu au răspuns la solicitările People pentru comentarii.

Lopez şi-a petrecut timpul la New York în ultimele luni pentru a filma filmul său Kiss of the Spider Woman, pentru a promova filmul Netflix Atlas şi pentru a fi copreşedinte al Gala Met 2024, la care a participat fără Affleck. Recent, el a participat la Roast of Tom Brady din 5 mai, între filmări.

După o relaţie care a ţinut prima pagină a tabloidelor între 2002 şi 2004, Lopez şi Affleck şi-au reluat legătura în 2021 şi s-au căsătorit în anul următor.

La ceremonia lor din Georgia, din august 2022 au fost prezenţi membrii familiei mixte a cuplului: Max şi Emme, gemenii de 16 ani pe care Lopez îi are cu fostul soţ Marc Anthony, şi Violet, 18 ani, Seraphina, 15 ani, şi Samuel, 12 ani, copiii pe care Affleck îi are cu fosta soţie Jennifer Garner.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au venit separat la un eveniment

O sursă separată a declarat pentru People că Affleck şi Lopez au sosit separat la evenimentul din 16 mai pentru a-şi susţine copiii, iar amândoi au fost văzuţi purtând verighetele când au plecat împreună.

Recent, Lopez a "apreciat" o postare din 19 martie a unui cont de consiliere în relaţii de pe Instagram care a atras atenţia asupra unor semnale de alarmă în relaţie.

În documentarul recent The Greatest Love Story Never Told, Affleck şi Lopez au vorbit despre relaţia lor reîncepută. El a spus în film: "Revenind împreună, am spus: 'Ascultă, unul dintre lucrurile pe care nu mi le doresc este o relaţie pe reţelele de socializare. Apoi mi-am cam dat seama că nu este un lucru corect să cer asta. Este ca şi cum te-ai căsători cu un căpitan de vas şi ai spune: 'Ei bine, nu-mi place apa'. "

El a mai spus că el şi Lopez sunt "doi oameni cu tipuri diferite de abordări care încearcă să înveţe să facă compromisuri"