PROBLEME MARI la Realitatea Media - SRJ MediaSind cere Inspecţiei Muncii să ancheteze situaţia angajaţilor chemaţi la muncă în timpul somajului tehnic

Sindicatul Român al Jurnaliştilor (SRJ) MediaSind solicită Parchetului General şi Inspecţiei Muncii să ancheteze informaţiile potrivit cărora angajaţi ai Realitatea Media prestează activităţi redacţionale sub formă de voluntariat pentru postul Realitatea TV Plus în contextul în care au fost plasaţi în şomaj tehnic, potrivit unui comunicat remis miercuri de organizaţia sindicală, potrivit Agerpres.

"Având în vedere refuzul conducerii Realitatea Media de a clarifica suspiciunile privind încălcarea drepturilor angajaţilor din SC Realitatea Media SA care, potrivit sesizărilor primite de la aceştia, prestează activităţi redacţionale sub formă de voluntariat pentru postul Realitatea TV Plus, în timp ce se află în şomaj tehnic, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind anunţă public că nu se va lăsa intimidat de nicio presiune şi ameninţare patronală. Drept urmare, SRJ mediaSind solicită public Parchetului General şi Inspecţiei Muncii să ancheteze faptele prezentate în comunicatele publice ale organizaţiei, dar şi ale unor angajaţi, sub aspectul săvârşirii unor posibile infracţiuni prevăzute de Codul Penal. De altfel, precizăm că nu este prima dată când conducerea acestui post tv încalcă drepturile propriilor angajaţi. În această instituţie au mai existat abuzuri sancţionate inclusiv de Inspecţia Muncii", se menţionează în documentul transmis de SRJ.MediaSind enumeră lista de solicitări transmisă anterior de organizaţia sindicală către Realitatea Media: să publice numărul şi funcţiile angajaţilor aflaţi în şomaj tehnic care, în această perioadă, lucrează în regim de voluntariat; să explice opiniei publice de ce a eliberat Adeverinţă de angajator pentru deplasare la sediul Realitatea Plus - în regim de voluntariat angajaţilor care se aflau în şomaj şi nu aveau încheiate contracte de voluntariat; să explice cu ce personal îşi desfăşoară activitatea din moment ce producătorii, cameramanii, şefii de tură, sunetiştii se află în şomaj tehnic încă din data de 7 aprilie 2020, conform Deciziei administratorului special semnată în data de 6 aprilie 2020.

"În urma solicitării Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind, transmisă conducerii SC Realitatea Media SA, de a răspunde la acuzaţiile de abuz reclamate de angajaţi ai postului de televiziune, ieri, 21 aprilie 2020, conducerea instituţiei, reprezentată de administratorul special Genoveva Grigoroscut a transmis, prin intermediul unui avocat, o adresă plină de ameninţări la adresa organizaţiei noastre. După prima reacţie nervoasă a şefei Realitatea Media, publicată de Paginademedia.ro, acum conducerea postului a trecut la ameninţări directe la adresa organizaţiei noastre sindicale. Documentul conţine afirmaţii de neimaginat, atâta timp cât sunt venite din partea unei instituţii de media care îşi permite să ameninţe o organizaţie sindicală a jurnaliştilor, căreia îi neagă dreptul la libera exprimare şi calitatea de reprezentant şi apărător al drepturilor membrilor de sindicat. În opinia conducerii Realitatea Media, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind 'a postat pe site-ul web mai multe mesaje şi solicitări nelegale adresate subscrisei, toate acestea fiind considerate de noi atacuri la imaginea societăţii'. Mesajele reclamate, citate în adresă, sunt de fapt întrebările adresate de organizaţie pentru clarificarea problemei privind aşa-zisul voluntariat prestat de angajaţii staţiei, care se află de fapt în şomaj tehnic", se precizează în comunicatul remis de MediaSind.



Organizaţia sindicală arată că şefii Realitatea Media au anunţat că nu vor da curs solicitărilor MediaSind, ameninţând SRJ că o va acţiona în justiţie "pentru prejudiciul de imagine adus prin mesajele false pe care le-a aruncat în spaţiul public prin intermediul organizaţiei sindicale de care s-a folosit, în mod ilegal, în instrumentarea atacurilor mediatice la imaginea subscrisei".



SRJ subliniază că nu se va lăsa intimidat de ameninţările făcute de orice angajator care încearcă să-şi bată joc de drepturile celor care lucrează în domeniul mass-media.



"Din acest motiv, facem un apel către toţi angajaţii din media care sunt abuzaţi de decizii ilegale ale unor angajatori, să ne contacteze pentru a interveni de urgenţă în sprijinul lor", se menţionează în comunicatul MediaSind.