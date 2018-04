Probleme pentru Simona Halep, după meciul din FedCup: Am suferit o contractură la picior

Jucătoarea Simona Halep a declarat, sâmbătă, după ce a învins-o pe Viktorija Golubic în primul meci al întâlnirii de FedCup România - Elveţia, că la scurt timp după startul partidei a suferit o contractură la picior, dar nu se pune problema să nu joace în a doua zi a confruntării de la Cluj-Napoca.

"Sunt bucuroasă că am reuşit să câştig acest prim meci. De fiecare dată e greu la FedCup, dar astăzi a fost ceva deosebit, o ceremonie deosebită. Am fost foarte impresionată şi contractată de emoţie şi am suferit o contractură la picior în ghemul doi. Dar o să mă recuperez şi o să joc mâine. Nu se pune problema să nu fiu mâine în teren. Vine din interior cât de mult îţi doreşti să termini un meci, dar astăzi nu a contat durerea. Toţi m-au ajutat astăzi să câştig, dar mai ales publicul", a spus Halep.

Sportiva a subliniat că pentru ea a fost de trei ori mai greu decât în finala de la Melbourne. "Am declarat şi pe teren, după meci, că a fost de trei ori mai greu decât finala de la Melbourne, din cauza emoţiilor. Când am emoţii nu pot să mănânc, am dureri şi arsuri la stomac, iar corpul meu e contractat".

Întrebată cu ce s-a deosebit acest meci pentru ea, Halep a răspuns: "Ceremonia a fost specială, a fost în premieră, dar m-a impresionat foarte mult că după ce am fost prezentată în echipă toată lumea a început să strige: 'Simona'. Faptul că atât de mulţi oameni şi-au dat interesul să creeze coregrafia şi mi-au scandat numele şi au pus multă energie mă face să apreciez şi m-a emoţionat".

Simona Halep a menţionat că este foarte bună experienţa cu Florin Segărceanu pe bancă, acesta dându-le sportivelor linişte pe teren. De asemenea, Halep a spus că nu există tensiuni în echipă după ce Irina Begu a fost preferată Soranei Cîrstea pentru simplu. "Nu este nicio tensiune, s-a explicat foarte bine tactica acestei întâlniri şi totul e ok".

Halep, locul I WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 1-6, 6-1, pe Viktorija Golubic, locul 115 WTA, în primul meci al întâlnirii România - Elveţia, din barajul pentru Grupa Mondială a Cupei Federaţiei, care se desfăşoară la Cluj-Napoca.